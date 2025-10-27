México

Cae precio de las monedas de oro y plata: centenario rompe el sótano de los 100 mil pesos este 27 de octubre

La baja en el valor de estas piezas se da tras la depreciación del dólar, así como de los metales preciosos en el mercado internacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Precio de las monedas de
Precio de las monedas de oro y plata (Jovani Pérez/Infobae)

Tras una semana de subidas importantes, los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata bajaron en México este lunes 27 de octubre de 2025.

La caída en la cotización de estas monedas se da tras la depreciación del dólar, así como de los metales preciosos en el mercado internacional.

En el país el Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados, en su mayoría instituciones bancarias.

Es importante mencionar que el valor de estas piezas cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas. Con esta información sabrás cuál es el mejor momento para comprar o vender.

Aquí están los precios de los centenarios de oro y las onzas de plata para hoy.

Precio del centenario de oro y la onza de plata

Banxico es el que tiene
Banxico es el que tiene una lista de vendedores autorizados de estas piezas (REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

BANAMEX

Centenario de oro:

  • 78,500 pesos en compra.
  • 91,500 pesos en venta.

Esto significa que en este banco la moneda de oro sufrió un recorte de 2 mil 900 pesos tanto a la compra como a la venta desde el viernes pasado.

BANORTE

Centenario de oro:

  • 83,655 pesos en compra.
  • 98,750 pesos en venta.

En este banco la moneda de oro subió 367 pesos a la compra y 372 pesos a la venta en los últimos tres días. Se trata de la única institución bancaria donde se registró una ligera subida.

Onza de Plata:

  • 727.80 pesos la compra.
  • 1,233.55 pesos la venta.

Mientras que esta pieza mantuvo su valor con el que cerró la semana anterior.

BANREGIO

Centenario de oro:

  • 95,643 pesos la venta.

Esto quiere decir que el precio del centenario bajó 2 mil 231 pesos a comparación del cierre de la semana pasada.

Onza de plata:

  • 1,038 pesos la venta.

En este caso, el valor de la onza bajó 31 pesos si se compara con su cotización del viernes.

BBVA

Centenario de oro:

  • 85,250 pesos la compra.
  • 97,650 pesos la venta.

Onza de plata:

  • 1,055 pesos la compra.
  • 845 pesos la venta.

El precio de las monedas de oro y plata en BBVA no tiene comparación con la semana anterior debido que apenas publicó nuevamente la cotización de estas piezas en su página web.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16,774 pesos en compra y 19,790 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 33,547 pesos la compra y 39,580 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

¿Por qué bajó el precio de las monedas de oro y plata?

(REUTERS/Angelika Warmuth)
(REUTERS/Angelika Warmuth)

La baja en los precios de las monedas de oro y plata responde a la caída del valor de estos metales preciosos en los mercados internacionales.

El oro, por ejemplo, cayo por debajo de los 4.000 dólares, luego de registrar su máximo histórico hace una semana.

El tropiezo del oro se debe a las señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China, lo que ocasionó que se redujera el atractivo del lingote como refugio.

Además, los inversores operan con cautela esperando la decisión de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) sobre las tasas de interés esta semana.

Por su parte, la plata al contado cayó un 4%, al venderse en 46,65 dólares la onza.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Si buscas comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Temas Relacionados

Monedas mexicanasCentenarioOnza de Platamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo Víctor Álvarez Puga en EEUU?

La ex presentadora de Ventaneando tiene una órdenes de aprehensión en su contra en México

¿Cuál es el paradero de

Conductores de taxi por aplicación ya no podrán ser detenidos por la GN en aeropuertos de México

La resolución judicial permite a choferes de la aplicación transportar usuarios en más de 70 terminales mexicanas

Conductores de taxi por aplicación

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

A pesar de contar con refuerzos como Keylor Navas, Pumas se mantiene fuera de la zona de Play-In y depende de combinaciones de resultados para mantener viva su esperanza

Pumas, al límite: lo que

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Cuándo y dónde registrarte, cómo participar, los precios de las entradas, las categorías disponibles, los límites de compra y las sedes en México, Estados Unidos y Canadá

Segunda etapa del sorteo de

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

El gobernador del estado informó que las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes; desconocen el móvil aún

Asesinan a síndico de Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a síndico de Michoacán

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Sheinbaum destacó histórico aseguramiento de 500 armas en EEUU: “Es parte de la coordinación que hemos alcanzado”

Caen 3 generadores de violencia en megaoperativo en Navolato: incautan armas, vehículos y rescatan a persona secuestrada

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es el paradero de

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo Víctor Álvarez Puga en EEUU?

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos por su situación migratoria

“Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de los éxitos K-pop en iTunes

Germán Ortega confiesa lo que nadie sabía de “¿Quién es la Máscara?”: “ensayos breves, trajes pesados y disfraces que asfixian”

“La que se va”: Adal Ramones comete gran error adelantando la eliminación de Sandra Itzel y fans piden su despido

DEPORTES

Pumas, al límite: lo que

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15

Toluca mantiene liderato, Tigres y Cruz Azul lo siguen de cerca, mientas que Chivas ya sueña con liguilla directa