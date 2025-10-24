México

Nacionales: este es el precio de la gasolina este 24 de octubre

El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Por Armando Montes

Guardar
El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, revisa cuáles son el precio de los principales combustibles en México este 24 de octubre publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas cambia diariamente por lo que es importante que saber su valor más alto y más bajo.

El precio de la gasolina por litro hoy en México

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.408 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 25.825 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.104 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Los precios de la gasolina en México dependen de varios factores: la inflación y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, por mencionar algunos. Para el 2025 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentará en un 4.5 por ciento a partir del primer día del año lo que provocará un aumento en los precios de diferentes productos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que la actualización de este impuesto se realiza acorde a la inflación. El precio del petróleo en los mercados internacionales y los estímulos fiscales afectarán directamente al precio de la gasolina magna, premium y el diésel.

Cada viernes se publican los subsidios otorgados por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se espera que para este 2025 los estímulos fiscales registren variaciones con el paso de los meses.

Durante la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador y la actual de Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades han destacado que “eliminaron” los famoso gasolinazos, es decir, los aumentos en los precios de los combustibles que se registraron en gobiernos anteriores, sin embargo, el valor de éstos siguen aumentando acorde a la inflación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pidió a la Secretaría de Energía establecer mesas de diálogo con gasolineros para evitar que el precio de la gasolina aumente durante el 2025.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaMagnamexico-noticiasMéxico economíaNoticias

Más Noticias

“¡Ay, qué bonito es volar!”: Cómo se originó el son jarocho de La Bruja

Con rimas picarescas y una melodía sin igual, esta pieza ha ganado bastante relevancia en el folclore veracruzano

“¡Ay, qué bonito es volar!”:

Quién es Derrick James y qué fue del famoso actor de la novela ‘Rebelde’

El actor habría mantenido una relación con la hija de un famoso capo

Quién es Derrick James y

Él es el actor de la novela ‘Rebelde’ que llegó a convertirse en el yerno de “El Mayo” Zambada

El actor puertorriqueño que interpretó a Santos Echagüe aún es recordado entre los fans de la novela

Él es el actor de

Crean la “Conchasúchil”: una combinación de Día de Muertos que se hizo viral en redes

El postre fusiona el delicioso sabor dulce las conchas con la emblemática apariencia del cempasúchil

Crean la “Conchasúchil”: una combinación

Gran Premio de México 2025: detalles del operativo de seguridad y rutas viales alternas

Un despliegue de más de 3 mil 900 policías y alrededor de 400 unidades oficiales se encargará de las labores de resguardo para asegurar una jornada sin incidentes

Gran Premio de México 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es el actor de

Él es el actor de la novela ‘Rebelde’ que llegó a convertirse en el yerno de “El Mayo” Zambada

Violencia en CDMX: ataques directos y ola de desapariciones pegan a la percepción de inseguridad

Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

“Bien hecho”: embajador de EEUU en México agradece a México por extradición de Zhi Dong Zhang

Suman 48 bolsas de restos humanos halladas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Quién es Derrick James y

Quién es Derrick James y qué fue del famoso actor de la novela ‘Rebelde’

Él es el actor de la novela ‘Rebelde’ que llegó a convertirse en el yerno de “El Mayo” Zambada

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la segunda semana del reality

Gloria Trevi confronta a Pati Chapoy luego de declaraciones sobre su perdón: “Nos veremos en unos meses en una corte”

Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar, la defiende de las críticas: “Es una niña chiquita con un gran talento”

DEPORTES

La contundente advertencia de Lamont

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

Chivas implementa sistema C5 y refuerza la seguridad para el Clásico Tapatío en el Estadio Akron

Revelan dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón