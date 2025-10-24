Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 24 de octubre

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos vehículo o no.

Aunque claramente los más interesados en los precios de la gasolina y el diésel son los automovilistas, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las carreteras de Ciudad de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

Por todo lo anterior, es importante mantenerse informado sobre los costos de los combustibles para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de la gasolina en todo el país. Aquí están los de este 24 de octubre en Ciudad de México.

El precio de la gasolina hoy

Gasolina magna: 23.501 pesos el litro.

Gasolina premium: 25.716 pesos el litro.

Diésel: 25.818 pesos el litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Los precios de la gasolina en México dependen de varios factores: la inflación y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, por mencionar algunos. Para el 2025 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentará en un 4.5 por ciento a partir del primer día del año lo que provocará un aumento en los precios de diferentes productos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que la actualización de este impuesto se realiza acorde a la inflación. El precio del petróleo en los mercados internacionales y los estímulos fiscales afectarán directamente al precio de la gasolina magna, premium y el diésel.

Cada viernes se publican los subsidios otorgados por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se espera que para este 2025 los estímulos fiscales registren variaciones con el paso de los meses.

Durante la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador y la actual de Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades han destacado que “eliminaron” los famoso gasolinazos, es decir, los aumentos en los precios de los combustibles que se registraron en gobiernos anteriores, sin embargo, el valor de éstos siguen aumentando acorde a la inflación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pidió a la Secretaría de Energía establecer mesas de diálogo con gasolineros para evitar que el precio de la gasolina aumente durante el 2025.

