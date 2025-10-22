México

El secreto de repostería para hacer hotcakes más esponjosos y ricos

Esta es la mejor manera de preparar este delicioso desayuno

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Los hotcakes son buenos a
Los hotcakes son buenos a todas horas, pero se disfrutan más en el desayuno, y más si sigues estas técnicas para prepararlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar hotcakes es una tradición en muchas cocinas del mundo. La búsqueda por lograr una textura suave y esponjosa ha llevado a cocineros aficionados y expertos a experimentar con diferentes ingredientes y técnicas. En la repostería, pequeños cambios marcan una gran diferencia en el resultado final. Hoy, la atención se centra en el secreto para obtener hotcakes más esponjosos y ricos.

El éxito de esta receta no depende exclusivamente de los productos utilizados, sino de la manera en que se combinan y manipulan cada uno de estos elementos. La química y la precisión juegan un papel fundamental en la elaboración perfecta de los hotcakes, un plato icónico que suele disfrutarse tanto en desayunos como en meriendas.

Los secretos para hotcakes esponjosos y sabrosos

Trucos para los hotcakes (Imagen
Trucos para los hotcakes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para conseguir unos hotcakes con volumen y suavidad reside en batir las claras de huevo por separado hasta que se formen picos firmes. Esta técnica permite incorporar aire a la mezcla, generando una estructura que favorece el crecimiento al momento de cocción. Integrar posteriormente las claras con movimientos envolventes aporta una textura ligera sin sacrificar el cuerpo del panqueque.

Otro punto clave es la elección y tratamiento de los ingredientes leudantes. El uso de polvo para hornear fresco garantiza una reacción activa durante el cocinado, mientras que el bicarbonato de sodio funciona como complemento en presencia de ingredientes ácidos, como el suero de leche o el yogur natural. Esta combinación produce burbujas de dióxido de carbono responsables del esponjado característico.

La temperatura de los ingredientes también influye de manera considerable. La leche y los huevos, al usarse a temperatura ambiente, facilitan la integración y aseguran una mezcla uniforme. El resultado son hotcakes con una textura homogénea y una cocción pareja en la sartén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar el sabor y la riqueza del plato, incorporar una pequeña cantidad de mantequilla derretida aporta humedad y un perfil aromático equilibrado. El proceso adecuado consiste en añadir la mantequilla fundida de forma gradual mientras se mezcla, evitando que la masa pierda aire.

Especialistas en repostería recomiendan dejar reposar la masa entre 10 y 15 minutos antes de cocinar. Durante este intervalo, el gluten se relaja y los agentes leudantes terminan de actuar, lo que se traduce en hotcakes de mayor tamaño y suavidad.

El último secreto reside en la técnica de cocción. Verter la mezcla en una sartén precalentada a fuego medio permite que la masa se expanda y se forme una costra ligera pero resistente. Cuando en la superficie aparezcan burbujas y los bordes luzcan secos, es el momento óptimo para girar cada pieza.

Con estos pasos y el respeto por los tiempos y temperaturas, es posible transformar una receta simple en una experiencia de repostería destacada. El resultado promete hotcakes de textura esponjosa y sabor equilibrado, aptos para combinaciones dulces o saladas y para compartir en cualquier ocasión.

