Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

Cazzu sorprende en Guadalajara al interpretar 'No me pidas perdón' de Banda MS. (TikTok: @cazzuglobal)

El público de Guadalajara vivió una noche inesperada cuando Cazzu eligió interpretar “No me pidas perdón”, el éxito de la Banda MS de 2014, durante su concierto en el Auditorio Telmex.

En medio del espectáculo, la cantante compartió con el público su sentir sobre el momento que atraviesa y la importancia que la música mexicana ha adquirido en su vida.

“Esta es mi primera gira tan grande. La verdad no me pasa, pero siento que a veces uno está muy enfocado en que las cosas salgan bien, está preocupado por las cosas de su vida personal. Y me encanta detenerme y darme el momento de pensar que acá, esto no es el Auditorio Telmex, son un montón de almas y un montón de historias diferentes”, expresó.

La intérprete ofreció un concierto en el Auditorio Telmex como parte de su gira internacional Latinaje En Vivo. TikTok: @meliisaachavez

Como era de esperarse, la reacción de los asistentes no se hizo esperar, pues muchos de sus seguidores, entusiasmados por la incursión de la artista argentina en el regional mexicano, le solicitaron a través de redes sociales que grabe un álbum completo dedicado a este género.

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras su interpretación de “No me pidas perdón”

La respuesta de la Banda MS a la interpretación de su tema por parte de Cazzu fue inmediata y positiva. En su cuenta oficial de Instagram, el grupo compartió el video de la actuación con el mensaje: “Algo bien” y la pregunta: “¿Para cuándo juntos en vivo?”, etiquetando a la artista argentina.

El gesto fue recibido con entusiasmo por los seguidores de ambos, quienes ven en esta interacción la posibilidad de una colaboración que mezcle el regional mexicano con la música urbana.

Banda MS responde a Cazzu. (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que además de “No me pidas perdón”, la intérprete argentina deleitó al cantar “Ya lo sé”, temas que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su entusiasmo y el deseo de escuchar más incursiones de Cazzu en el regional mexicano.

Mientras que, ante las críticas recibidas por su homenaje a Jenni Rivera, la artista comentó: “A mí no me importa mucho cuando me critican, porque yo sé que todo lo que hago lo hago con mucho amor y es para ustedes. Espero que les guste”.

En medio de dimes y diretes, diversos usuarios celebraron su versatilidad y le solicitaron que considere la producción de un disco completo dedicado al género, pero hasta ahora, la artista argentina no ha emitido comentarios al respecto.