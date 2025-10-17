México

Saludable, energético y fácil de hacer: cómo preparar un caldo ranchero en cuatro pasos

Esta preparación se compone por ingredientes que contienen propiedades como antioxidantes, vitaminas, proteínas y minerales indispensables para el crecimiento muscular

Por Miriam Estrella

Guardar
Un platillo de la gastronomía
Un platillo de la gastronomía mexicana que combina ingredientes frescos resultando en un rico sabor casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar debe ser una de las tareas más entretenidas y el llevar a la mesa comidas que sean fáciles y rápidas de preparar siempre será un plus que haga disfrutar aún más de los platillos, son combinaciones que van desde lo más sencillo a lo más complejo.

Y en este caso esta receta es muy fácil, accesible y práctica de realizar: el caldo de pollo ranchero.

Se trata de un platillo con mucho sabor que combina ingredientes sencillos que demuestran la esencia de lo que es una comida natural y de campo.

Esta preparación ha sido transmitida de generación en generación por su versatilidad. Los elementos que lo conforman se caracterizan por ser frescos y accesibles como las verduras, el arroz y las especias.

“Cada región de México tiene su forma de preparar el caldo ranchero, por lo que existe una gran diversidad de recetas y diferencias entre regiones”, explica el portal de comidas Larousse Cocina.

Receta de caldo ranchero

Caldo ranchero, un platillo tradicional
Caldo ranchero, un platillo tradicional mexicano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina.

Su preparación es fácil y rápida, tardarás aproximadamente 45 minutos en cocinarlo, tomando en cuenta el tiempo de preparación y cocción.

Al finalizar tendrás un rendimiento total de seis porciones, para degustar de este delicioso y saludable caldo.

Ingredientes

Caldo

  • 1 ℓ de agua
  • 1 pechuga de pollo con hueso, partida por la mitad
  • 1 huacal de pollo
  • ¼ de cebolla
  • 5 ramas de cilantro
  • 1 diente de ajo
  • 2 zanahorias cortadas en cubos medianos
  • 1 papa cortada en cubos medianos
  • 1 calabacita cortada en cubos medianos
  • sal al gusto

Terminado

  • 250 g de arroz blanco cocido
  • 1 aguacate cortado en cubos
  • 4 limones cortados en tercios
  • ¼ de cebolla picada finamente
  • chile serrano picado finamente, al gusto
  • las hojas de 6 ramas de cilantro

Preparación

Caldo

  • Coloque sobre el fuego una olla con el agua, la pechuga y el huacal de pollo, la cebolla, las ramas de cilantro y el diente de ajo; deje que hierva. Retire constantemente la espuma que se forme en la superficie del caldo. Cuando la pechuga este cocida, retírela del caldo y resérvela
  • Añada al caldo los cubos de zanahoria y de papa y deje que se cocinen durante 5 minutos. Agregue los cubos de calabacita y deje hervir durante 4 minutos más o hasta que las verduras estén suaves. Añada al caldo sal al gusto y retírelo del fuego
  • Deshebre la pechuga y resérvela. Saque el huacal del caldo y deséchelo

Terminado

  • Sirva una porción de arroz en cada plato y añádales el caldo con verduras con un poco de pechuga deshebrada. Acompañe con el aguacate, los limones, la cebolla, el chile serrano y las hojas de cilantro

¿Cuáles son los beneficios de comer arroz?

El arroz es la base
El arroz es la base de la dieta de muchas personas, es consumido por sus beneficios y propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz es una de las guarniciones con las que se puede acompañar este caldo, pero ¿Qué tan importante y beneficioso es consumirlo? Es uno de los alimentos básicos que se destacan por ser el complemento perfecto a muchas comidas y platillos.

Sus características permiten ingerirlo en sopas, caldos, platos fuertes e incluso hasta en postres, aguas y helados. Además de sus cualidades contiene grandes beneficios para la salud.

De acuerdo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) un organismo de gobierno, “el arroz es fuente de vitaminas y minerales, tales como vitamina B, vitamina E, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc”.

Además de agregar que “estos nutrientes intervienen de manera saludable en el metabolismo y favorecen al sistema inmune”.

Sus propiedades y aportes nutrimentales lo convierten en el ingrediente perfecto para agregar a la dieta del día a día.

Temas Relacionados

Caldo rancheroArrozSaludablemexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Solo un cuerpo ha sido identificado al portar su INE

Hallan fosa clandestina en zona

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Quién es el primer eliminado

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 18 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

Hoy No Circula Sabatino en

Cómo reducir la Presión Arterial con remedios de la abuela y plantas medicinales

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para controlar la hipertensión

Cómo reducir la Presión Arterial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fosa clandestina en zona

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer eliminado

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

“Es su libertad sexual”: Javier Ceriani defiende a Cazzu tras críticas de Pati Chapoy por usar poca ropa en sus shows

DEPORTES

Erik Lira extiende contrato con

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?

Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 5 del Campeonato de la Liga Americana desde México

Dodgers de Los Ángeles vs Cerveceros de Milwaukee: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 4 del Campeonato Nacional de la MLB desde México

Revelan cuánto tiempo podría estar fuera Andrade “El Ídolo”, luchador mexicano que incumplió cláusula con WWE