¿Por qué deberías usar el nopal sobre el rostro? 

La sustancia viscosa extraída del cactus mexicano se ha convertido en tendencia por su capacidad para hidratar, suavizar y proteger el cutis, además de aportar antioxidantes y propiedades calmantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales y sostenibles en el cuidado facial ha impulsado el uso de la baba del nopal como una opción destacada para quienes buscan hidratar y proteger la piel sin recurrir a productos químicos.

Además de ser tradicionalmente valorado en la cultura mexicana, ha encontrado un lugar relevante en rutinas de belleza gracias a su composición rica en mucílagos, vitaminas y antioxidantes.

En México, el nopal también se ha consolidado como un recurso esencial en los remedios naturales y tratamientos cosméticos. Principalmente porque al cortar el cactus, se libera una sustancia viscosa conocida como baba, que ha sido utilizada durante años en rutinas para el cuidado de la piel.

Tradicional en la cultura mexicana, la baba de nopal gana popularidad en rutinas de belleza por su riqueza en mucílagos, vitaminas y antioxidantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios que brinda la baba de nopal para el rostro

Uno de los principales aportes de la baba del nopal radica en su capacidad para retener el agua en la piel, gracias a la presencia de mucílagos, propiedad que permite mantener la hidratación durante periodos prolongados, lo que resulta especialmente beneficioso en ambientes cálidos o secos.

Al aplicarla sobre el rostro, se experimenta una sensación inmediata de frescura y se previene la resequedad, lo que contribuye a una piel más suave y saludable.

Pero eso no es todo, también posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que favorecen la limpieza profunda de los poros. Su uso regular ayuda a reducir la aparición de granitos y puede atenuar manchas o cicatrices leves.

El nopal es un recurso esencial en remedios naturales y tratamientos cosméticos en México, gracias a la sustancia viscosa que libera al ser cortado. (Segob)

Mientras que los antioxidantes presentes en la baba combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Logrando así que tras su uso constante se disminuyan las líneas de expresión, dejando el rostro con un aspecto más luminoso.

Cómo preparar una mascarilla de baba de nopal para el rostro

Ingredientes:

1 penca de nopal (preferentemente fresca)

Agua (opcional)

1 recipiente limpio

1 cuchillo

1 cuchara

Preparación:

Lavar muy bien la penca de nopal para eliminar tierra y espinas. Retirar con cuidado las espinas y cortar la cáscara exterior, hasta conseguir solo con la pulpa. Cortar la pulpa en pequeños trozos y colocarla en un recipiente. Usar una cuchara o las manos limpias para extraer la baba (gel) que suelta el nopal. En caso de que la baba esté muy espesa, se añaden unas gotas de agua y mezclan hasta obtener una consistencia adecuada para aplicar en el rostro.

Preparar una mascarilla de baba de nopal requiere una penca fresca, limpieza adecuada y aplicación semanal para mejores resultados en el cuidado facial. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Se recomienda limpiar el rostro antes de aplicar la mascarilla y dejarla actuar durante 15 a 20 minutos. Se puede utilizar de una o dos veces por semana, siempre supervisando posibles reacciones alérgicas.