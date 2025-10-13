México

Sube a 64 el número de personas fallecidas en cinco estados por lluvias torrenciales, hay 65 desaparecidos

De acuerdo con la CNPC, 111 municipios se encuentran afectados con elementos federales desplegados cumplimentando el Plan DN-III E

Por Carlos Salas

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional
Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil actualizó la cifra de fallecidos y desaparecidos tras las intensas lluvias en el país. Credito:GOBMX

Desde Palacio Nacional, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que 64 personas fallecieron, 65 civiles siguen desaparecidos y 111 municipios en total se encuentran afectados tras las intensas lluvias en el país.

De acuerdo con la titular de Protección Civil, los estados más afectados son Veracruz e Hidalgo, seguido por Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Según estimaciones del Gobierno de México, por cada estado se tienen los siguientes registros:

  • Veracruz: 40 municipios en total afectados, 22 municipios tienen prioridad, hay 29 fallecidos y 18 desaparecidos
  • Puebla: 23 municipios en total afectados, 17 municipios tienen prioridad, hay 13 fallecidos y 4 desaparecidos
  • Hidalgo: 28 municipios en total afectados, 23 municipios tiene prioridad, hay 21 fallecidos y 43 desaparecidos
  • San Luis Potosí: 12 municipios en total afectados, 2 municipios tienen prioridad, no se reportan fallecidos ni desaparecidos
  • Querétaro: 8 municipios en total afectado, 2 municipios tienen prioridad, hay un fallecido y no se reportan desaparecidos

Asimismo, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde la madrugada del jueves 9 de octubre que se desplegó el Plan DN-III E con apoyo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional donde en total, se desplegaron:

  • 7 mil 347 elementos
  • 7 aeronaves de ala rotativa
  • 2 cocinas móviles
  • 3 plantas potabilizadoras
  • 40 unidades de maquinaria pesada
  • 31 camiones de volteo
  • 16 drones de vigilancia
  • 11 lanchas
  • 6 tractocamiones
  • 7 binomios caninos

Información en desarrollo...

