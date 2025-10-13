Sube a 64 el número de personas fallecidas en cinco estados por lluvias torrenciales, hay 65 desaparecidos

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil actualizó la cifra de fallecidos y desaparecidos tras las intensas lluvias en el país. Credito:GOBMX

Desde Palacio Nacional, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que 64 personas fallecieron, 65 civiles siguen desaparecidos y 111 municipios en total se encuentran afectados tras las intensas lluvias en el país.

De acuerdo con la titular de Protección Civil, los estados más afectados son Veracruz e Hidalgo, seguido por Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Según estimaciones del Gobierno de México, por cada estado se tienen los siguientes registros:

Veracruz : 40 municipios en total afectados, 22 municipios tienen prioridad, hay 29 fallecidos y 18 desaparecidos

Puebla : 23 municipios en total afectados, 17 municipios tienen prioridad, hay 13 fallecidos y 4 desaparecidos

Hidalgo : 28 municipios en total afectados, 23 municipios tiene prioridad, hay 21 fallecidos y 43 desaparecidos

San Luis Potosí : 12 municipios en total afectados, 2 municipios tienen prioridad, no se reportan fallecidos ni desaparecidos

Querétaro: 8 municipios en total afectado, 2 municipios tienen prioridad, hay un fallecido y no se reportan desaparecidos

Asimismo, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde la madrugada del jueves 9 de octubre que se desplegó el Plan DN-III E con apoyo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional donde en total, se desplegaron:

7 mil 347 elementos

7 aeronaves de ala rotativa

2 cocinas móviles

3 plantas potabilizadoras

40 unidades de maquinaria pesada

31 camiones de volteo

16 drones de vigilancia

11 lanchas

6 tractocamiones

7 binomios caninos

Información en desarrollo...