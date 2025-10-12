México

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Kike Mayagoitia y Carolina Ross se despiden de sus fans y les recogen el celular

Los granjeros se encuentran en aislamiento y listos para dar inicio a la gala de estreno del reality de TV Azteca

Por Armando Guadarrama

22:06 hsHoy

A pocas horas del gran inicio de La Granja VIP, algunos participantes ya se han despedido de sus seguidores en redes sociales y se reportan listos para quedar incomunicados.

“Plebes los amo machín. No tardan en quitarme el cel (ahora sí)”, escribió en una historia la cantante Carolina Ross.

La competencia está por comenzar
La competencia está por comenzar y los granjeros se preparan para el aislamiento total (IG)

Por su parte, Kike Mayagoitia informó desde su habitación de hotel que estaba a punto de ser despojado de sus pertenencias. Además, el conductor de ‘Venga la alegría’ agradeció el apoyo de sus seguidores ante el inicio del esperado reality show.

El conductor se despidió de
El conductor se despidió de sus fan en redes sociales (IG)
El conductor agradece el apoyo de sus seguidores. Crédito: Instagram
21:54 hsHoy

