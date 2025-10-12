La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Kike Mayagoitia y Carolina Ross se despiden de sus fans y les recogen el celular

A pocas horas del gran inicio de La Granja VIP, algunos participantes ya se han despedido de sus seguidores en redes sociales y se reportan listos para quedar incomunicados.
“Plebes los amo machín. No tardan en quitarme el cel (ahora sí)”, escribió en una historia la cantante Carolina Ross.
Por su parte, Kike Mayagoitia informó desde su habitación de hotel que estaba a punto de ser despojado de sus pertenencias. Además, el conductor de ‘Venga la alegría’ agradeció el apoyo de sus seguidores ante el inicio del esperado reality show.