México

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Recientemente Lupillo publicó un libro donde narra su supuesto noviazgo con Belinda

Por Cinthia Salvador

Recientemente Lupillo publicó un libro
Recientemente Lupillo publicó un libro donde narra su supuesto noviazgo con Belinda. (Cuartoscuro / Archivo)

La reciente difusión de un video en el que aparecen Belinda y Lupillo Rivera ha generado una ola de reacciones en redes sociales. La grabación, asociada a la promoción de “Tragos Amargos”, el libro autobiográfico de Rivera, muestra a ambos durante una situación en la que la cantante, según los usuarios, aparece visiblemente incómoda. El contexto ha reavivado el debate sobre la relación que, de acuerdo con el propio Lupillo, existió entre ambos en el pasado.

El lanzamiento de la obra, la primera autobiografía de Lupillo Rivera, expone diversos momentos de su vida personal y profesional. Uno de los capítulos más comentados describe su supuesto noviazgo con Belinda durante la producción de un proyecto televisivo que ambos compartieron. Rivera narra por primera vez cómo transcurrió su contacto, desde un primer saludo hasta la forma en la que evolucionó su vínculo, relatando detalles que hasta ahora no habían sido revelados al público.

En la publicación, el cantante menciona encuentros con la intérprete de “Luz sin gravedad”, haciendo hincapié en el impacto que generó su presencia. “Si es verdad que yo te gusto, pues dame un beso, a ver si es cierto”, cita el propio autor. Esta frase, recogida por reporteros en entrevistas recientes, ha sido motivo de interés para seguidores.

Ventilan video de Belinda y Lupillo Rivera . (TikTok: teampeloterosoficial)

La difusión del libro detonó una respuesta de la propia Belinda, quien ante cuestionamientos de la prensa desestimó los señalamientos sobre una relación sentimental. En una declaración captada por medios, la artista comentó: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...) Yo no hablo de personas irrelevantes”. Al abordar la versión de un proyecto familiar, fue tajante: “Ay no, qué bárbaro”.

A raíz de estas declaraciones, una presunta página de fans de Lupillo Rivera habrían filtrado un video en el que él y la cantante aparecen juntos mientras tocan unos mariachis. En la grabación se observa a Rivera sujetando a la actriz mientras bailan; los internautas aseguran que la cantante muestra incomodidad, alejándose del músico y evitando el contacto físico, especialmente cuando él intenta mantenerla a su lado al terminar la canción.

El grupo de fans de
El grupo de fans de Lupillo atmbién habría filtrado una fotografía donde aparece Belinda. (Captura de pantalla Facebook Team Pelotero)

Además del video, en redes sociales circula una fotografía donde se aprecia a Lupillo Rivera y Belinda sentados frente a frente, con el cantante tocando la nariz de la artista. Ambas imágenes han agudizado la controversia, pues buena parte de los comentarios reiteran que ella evidencia gestos de molestia.

La discusión ha alcanzado a los seguidores de ambos artistas, mientras una parte del público cuestiona la difusión de recuerdos privados y la exposición mediática de figuras del espectáculo. “Pobre Beli”, “Se ve súper incómoda”, “Si Beli dice que no, es no”, “El lenguaje corporal dice que no quería bailar”, “hasta yo me sentí incómoda”, son algunos de los comentarios que circulan en TikTok.

