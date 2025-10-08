Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

El fuego se originó en un área de pinturas con materiales inflamables, lo que provocó la rápida propagación del siniestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incendio registrado la tarde del martes 6 de septiembre cobró la vida de un joven identificado como Andrés, de 24 años, trabajador de una fábrica de sombreros en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El siniestro se desató en el inmueble ubicado en la colonia Purísima Concepción, donde el joven quedó atrapado sin que los equipos de emergencia pudieran rescatarlo a tiempo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde en un predio situado sobre la calle Abasolo, esquina con el bulevar Álvaro Obregón, en la zona conocida popularmente como El Puño.

Testigos refirieron que el humo comenzó a salir del techo de la nave industrial, lo que generó alarma entre los vecinos y trabajadores del lugar, quienes llamaron a las autoridades para apagar el fuego.

El trabajador fallecido fue identificado como Andrés, de 24 años, quien quedó atrapado en la nave industrial. ( crédito Imagen Ilustrativa Freepik)

Autoridades evacuan a decenas de vecinos

El fuego se originó en la azotea de la nave industrial, en el área destinada a pinturas, donde se almacenaban materiales altamente inflamables, lo que generó una rápida propagación del siniestro. Por precaución, autoridades de Protección Civil y Bomberos evacuaron a más de 60 vecinos de las viviendas cercanas para evitar riesgos mayores.

Al arribar al lugar, los bomberos iniciaron labores de control y extinción del fuego y detectaron que un trabajador no había logrado salir. Tras los esfuerzos de rescate, sacaron a Andrés, quien lamentablemente falleció en el sitio.

Además, dos compañeros resultaron lesionados: Cristo, de 31 años, fue trasladado al Hospital Comunitario por intoxicación de humo y su estado se reportó como estable, mientras que Jaime, de 30 años, recibió atención médica en el lugar y rechazó el traslado hospitalario.

El siniestro dejó importantes pérdidas materiales, incluyendo barriles de solventes inflamables, pintura, maquinaria, sombreros terminados y parte de la estructura de la nave industrial.

De acuerdo con reportes de N+, el cuerpo de Andrés fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades de Guanajuato recomiendan reportar incendios al 911. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reportar un incendio en Guanajuato?

En Guanajuato, las autoridades instan a la población a utilizar los canales oficiales para reportar incendios y reducir riesgos a personas y bienes. Una de las principales vías es llamar al número de emergencias 911, que permite alertar de manera inmediata a los servicios de atención en casos de incendios en viviendas, predios o zonas naturales.

Además, la aplicación móvil IGNIS, desarrollada por la Universidad de Guanajuato, permite reportar incendios en tiempo real con coordenadas precisas, disponible tanto para Android como iOS, facilitando la respuesta rápida de los cuerpos de emergencia.

Otros organismos que reciben denuncias son la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través del correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx. También se puede informar a la CONAF al número 01-800-INCENDIO (4623-6346).

Las autoridades recomiendan actuar con rapidez pero sin poner en riesgo la vida, evitando acciones que puedan generar incendios, como quemas agrícolas sin autorización, arrojar colillas o fósforos encendidos, y mantener limpias las áreas cercanas a viviendas o terrenos. Estas medidas buscan proteger a la población, así como minimizar daños a la flora y fauna de la región.