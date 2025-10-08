México

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Tres hombres que viajaban a bordo fueron detenidos

Por Ale Huitron

Al efectuar una revisión en
Al efectuar una revisión en la aeronave se localizaron más de 3 mil cartuchos útiles. Foto: GN

Una aeronave en la que transportaban armamento y drogas fue interceptada por elementos de la Guardia Nacional (GN) durante inspecciones de seguridad y prevención del delito en Quintana Roo.

La acción se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, en el que personal de seguridad realizaba labores de prevención en el área de aterrizaje como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Durante los trabajos, los elementos localizaron un avión particular proveniente de Guadalajara, Jalisco, del cual descendieron tres personas.

Los agentes procedieron a realizar una inspección dentro de la aeronave, en la que detectaron un equipaje oculto con armamento, dinero en efectivo y drogas, dando como resultado el siguiente aseguramiento:

  • Un fusil de asalto calibre 7.62 mm.
  • 3 mil 300 cartuchos útiles.
  • 50 cargadores y uno más de tambor.
  • 5 cintas eslabonadas con 100 cartuchos calibre 5.56 mm.
  • 32 bolsas con un peso de 39 kilogramos de posible narcótico.
  • Dinero en efectivo.
Objetos decomisados durante la revisión. Foto:
Objetos decomisados durante la revisión. Foto: GN

Los tres hombres fueron detenidos y se les leyó la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención. Posteriormente fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en la entidad, junto con lo asegurado, para que se inicie la investigación y se determine su situación jurídica.

Aseguran en Colima avioneta con más de 90 millones de pesos en cocaína

Cabe recordar que un hecho similar ocurrió el pasado mes de julio, cuando elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas aseguraron una avioneta en el poblado de Tecomán, Colima, que transportaba media tonelada de cocaína.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la acción se llevó a cabo derivado de acciones de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano por parte del personal de CENAVI, quienes detectaron la traza de un avión a 200 kilómetros al sur de San Salvador, El Salvador, que se dirigía a México.

Las autoridades federales informaron que
Las autoridades federales informaron que durante la acción fueron detenidas tres personas. Foto: Especial

Al ingresar al espacio aéreo mexicano, la avioneta no se apegó a la reglamentación aeronáutica vigente, por lo que se emitió una alerta. Durante los trabajos, fueron desplegados seis aviones y un helicóptero para interceptar la aeronave, la cual aterrizó en una pista clandestina.

En el sitio fueron detenidos tres hombres y se aseguraron 11 paquetes que contenían 427 kilogramos de cocaína.

Al informar este hecho, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la aeronave provenía de El Salvador, lo que provocó que el presidente de ese país, Nayib Bukele, solicitara que se rectificara la información debido a que era falsa.

En tanto, Harfuch respondió que se identificó la aeronave a la altura de San Salvador, El Salvador, y reiteró el respeto y aprecio al pueblo de ese país.

