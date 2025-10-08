México

Cuáles son las propiedades curativas de la cáscara de piña

La mayoría de las personas suelen eliminar esta parte de la fruta sin considerar sus beneficios

Por Abigail Gómez

Guardar
La piña es una fruta
La piña es una fruta valorada por su aporte de nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piña es una fruta tropical priginaria de América del Sur, se cultiva en regiones de clima cálido y húmedo del cual suele.

Se trata de un fruto es grande, carnoso cuya del cual suele consumirse la pulpa mientras que la cáscara suele desecharse.

Sin embargo, a pesar de que la pulpa es valorada por su contenido de vitamina C, fibra, agua, minerales y compuestos como la bromelina, pocas personas saben que la cáscara también concentra muchos de estos nutrientes por lo que se recomienda no tirarla y aprovechar sus beneficios.

La cáscara de la piña
La cáscara de la piña suele verse como un desecho. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las propiedades medicinales que la cascara de piña tiene para ti

La cáscara de piña suele aprovecharse en remedios caseros y populares debido a la presencia de ciertos compuestos bioactivos, los cuales le confieren las siguientes propiedades:

  • Fuente de bromelina: Esta enzima presente en la piña y su cáscara se asocia con posibles efectos antiinflamatorios y digestivos, ya que ayuda a descomponer las proteínas y favorece la digestión.
  • Propiedades antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos y vitamina C que podrían actuar como antioxidantes, ayudando a combatir el daño celular causado por radicales libres.
  • Efecto diurético: En la medicina tradicional, la infusión de cáscara de piña se emplea para favorecer la eliminación de líquidos, ayudando a reducir la retención y promoviendo la función renal.
  • Apoyo al sistema inmunológico: Por su contenido de vitamina C y otros nutrientes, se considera que puede contribuir al fortalecimiento de las defensas del organismo.
  • Fibra dietética: La cáscara contiene fibra, que puede beneficiar la salud digestiva si se aprovecha en preparaciones adecuadas.
Sus beneficios diuréticos pueden ayudar
Sus beneficios diuréticos pueden ayudar a reducir medidas en la cintura y el vientre. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir cáscara de piña para obtener sus beneficios

Para obtener las propiedades de la cáscara de piña esta suele consumirse principalmente en forma de infusión o agua, aprovechando sus compuestos al ser hervida. A continuación se describen las formas más habituales de consumo:

Infusión o té de cáscara de piña

  1. Lava bien la cáscara con abundante agua y, si es posible, con un cepillo para eliminar restos de suciedad o pesticidas.
  2. Corta la cáscara en trozos pequeños.
  3. Coloca los trozos en una olla con agua. Se recomienda usar la cáscara de una piña para un litro y medio o dos de agua.
  4. Hierve durante 20 a 30 minutos.
  5. Deja reposar, cuela y consume como agua de uso diario o como té.

Agua de cáscara de piña

El proceso es similar a la infusión, pero generalmente se deja enfriar y puede consumirse fría o con hielo, en ocasiones acompañada de canela o jengibre para diversificar el sabor.

Se recomienda consumir la bebida el mismo día o conservarla refrigerada. Puede tomarse sola o mezclada con jugos naturales.

– (Imagen Ilustrativa Infobae)
– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cáscara también puede usarse como base para fermentados caseros, como el tradicional “tepache”.

Es importante lavar bien la cáscara antes de consumirla en infusiones o preparados y evitar el consumo excesivo, sobre todo en personas con problemas renales o alérgicas a la piña.

Temas Relacionados

piñaBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana?

La artista mexicana prioriza el autoconocimiento y la independencia en su vida personal

¿Quién es Matilde la Muerta,

Vinagre antes de freír: el truco que transforma tus papas en oro crujiente

Un ingrediente común puede cambiar por completo el resultado de una preparación clásica y cotidiana

Vinagre antes de freír: el

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: siguen retrasos en dos Líneas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los podcasts de terror arrasan en el ranking de Spotify México esta semana

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Los podcasts de terror arrasan

Qué pasa si consumes búlgaros todos los días

Su ingesta promueve la salud intestinal y el fortalecimiento del sistema inmune

Qué pasa si consumes búlgaros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto responsable de

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts de terror arrasan

Los podcasts de terror arrasan en el ranking de Spotify México esta semana

Mientras Alexis Ayala se niega a hablar de Paty Díaz, la actriz manda un nuevo mensaje: “Si tienes basura, darás basura”

Cruz Martínez dice que Alicia Villarreal se siente adolescente con su nuevo novio: “Quiere regresar a los 15 años”

Mamá del fallecido productor Nicandro Díaz había muerto antes de que se reportara su supuesta desaparición

Fernando Delgadillo anuncia que su esperado concierto de Naucalli se transmitirá en vivo

DEPORTES

El jugador de Cruz Azul

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20

Pitbull Cruz reacciona a la patada que le dio Tashiro Fierro a Abraham Cordero: “Es reprobable”