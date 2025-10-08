México

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

La actriz bromeó sobre la presencia del ICE y el precio de los boletos, lo que generó opiniones entre quienes consideraron que refuerza estereotipos negativos

Por Armando Guadarrama

Angélica Vale genera polémica al afirmar que los latinos no pueden asistir al Super Bowl 2026 por el alto costo de las entradas (Crédito: Cuartoscuro)

La reciente afirmación de Angélica Vale sobre la supuesta imposibilidad de que los latinos asistan al Super Bowl 2026 ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente tras la confirmación de la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.

La actriz, al referirse al elevado costo de las entradas, sostuvo en tono humorístico que “a ningún latino le alcanza” para asistir al evento, lo que provocó una ola de críticas y reacciones encontradas.

El anuncio de que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 coincidió con su reciente aparición en Saturday Night Live, donde el artista puertorriqueño aprovechó para enviar un mensaje dirigido a la comunidad migrante latina, en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump y la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Angélica Vale elogió la intervención de Bad Bunny, resaltando el valor de su discurso en español y la manera en que desafió al público estadounidense a comprenderlo.

El anuncio de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 coincide con su mensaje a la comunidad latina

La actriz expresó: “Lo que más me gustó, lo que más amé, es el mensaje que dio”, y relató que el cantante dijo en español: “para toda mi gente latina, vamos a estar fascinados en el Super Bowl y este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que viene, trabaja y saca adelante este país”.

Además, destacó la frase final de Bad Bunny en inglés: “y si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español”.

Durante la conversación, Angélica Vale abordó la preocupación de algunos sobre la posible presencia del ICE en el Super Bowl. En tono de broma, la comediante afirmó que los latinos no deberían inquietarse por las redadas, ya que, según ella, el precio de los boletos —que mencionó como “de cinco mil dólares para arriba” (USD5.000)— los dejaría fuera del evento.

Las declaraciones de Angélica Vale sobre el precio de los boletos y la presencia del ICE en el Super Bowl provocan críticas en redes sociales (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

“Hay mucha gente preocupada que me dice: ‘oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl’. Y yo digo: ‘no te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir’, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros”, comentó la actriz.

La actriz elogió la presencia de Bad Bunny en el evento | Crédito: Cali 93.9

Estas declaraciones no tardaron en recibir respuestas críticas. La creadora digital Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic3, cuestionó duramente la postura de Angélica Vale, calificando su comentario como desafortunado y subrayando que cualquier latino puede adquirir una entrada si se lo propone.

“Existen muchas aplicaciones para pagar poco a poco o con tarjeta de crédito. Además, esa es la temporada de los taxes (impuestos). A mí se me hace muy mal que haga ver que los latinos no tienen esa cantidad de dinero. Los latinos son muy trabajadores, tienen eso y más. No lo tendrá ella. Muy mal comentario a mi ver”, señaló la influencer.

Hasta el momento, Angélica Vale no ha respondido a las críticas, mientras que en redes sociales el debate continúa. Algunos usuarios defienden que sus palabras no deben interpretarse de manera literal, mientras que otros insisten en que el comentario refuerza estereotipos negativos sobre la comunidad latina.

