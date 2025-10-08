México

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

El creador de contenido expresó asombro ante la posibilidad de trabajar con el productor de telenovelas

Por Jazmín González

El influencer se sinceró sobre las posibilidades de actuar en un melodrama. (Instagram/@aldotdenigris-Cuartoscuro)

Aldo de Nigris continúa generando euforia luego de su triunfo en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde resultó ganador tras permanecer 70 días aislado de sus familiares y seres queridos.

Durante su participación, logró cautivar a un amplio público que siguió atentamente su paso por el reality show 24/7, por lo que tras el éxito alcanzado, se ha especulado sobre el interés de algunos productores de Televisa que considerarían trabajar en nuevos proyectos con el regiomontano.

¿Aldo de Nigris trabajará con Juan Osorio en una telenovela?

Durante una entrevista con Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, Aldo de Nigris fue cuestionado respecto a la posibilidad de integrarse a un melodrama.

Ante la pregunta, el creador de contenido expresó sorpresa por el supuesto interés de Juan Osorio en colaborar con él. Pero afirmó que, en caso de concretarse la oferta, antes de aceptar necesitaría prepararse, ya que nunca ha tenido experiencia previa en ese ámbito.

“¿Juan Osorio? ¡Qué viral! ¿Juan Osorio el de las novelas?“, preguntó en más de una ocasión; y agregó: ”Me gustaría probar cosas nuevas porque nunca he actuado, un taller o algo, y si se puede pues calarme en ese ámbito y ya terminando cualquier proyecto, pues sí diría si me gusta o no".

Aldo de Nigris sigue sin creer su triunfo en La Casa de los Famosos México

A pesar de las múltiples oportunidades que podrían surgir tras su triunfo en La Casa de los Famosos, el influencer regiomontano manifestó que aún no logra asimilar lo ocurrido la noche del 5 de octubre, cuando se apagaron las luces en la casa que habitó por más de dos meses.

“La verdad no me cae el 20. La verdad yo quiero seguir siendo yo, no sentir una responsabilidad y pasármela mal. Quiero estar disfrutando de todo, de mi familia, de las pequeñas cosas de la vida, seguir siendo la persona que soy, ir disfrutando y a ver qué nos depara el destino a todos”, declaró.

Mientras que, en torno a la polémica generada en redes sociales sobre una supuesta disputa al interior de la familia De Nigris relacionada con el premio que obtuvo, Aldo reveló que no los ha visto desde la final del programa de Televisa.

“Yo buscaba a mi familia, como que los vi de lejitos, pero me alejaron, no pude ni despedirme ni nada y me llevaron al hotel”, contó.

Desde entonces, el creador de contenido, junto al resto de los finalistas, han ofrecido una exhaustiva gira de medios, por lo que su regreso a Monterrey aún no será posible.

