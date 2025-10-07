Lucerito Mijares primero explota porque Abelito no ganó LCDLFM y luego felicita a Aldo De Nigris: “Te adoramos”

(IG)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo dejó emociones dentro del reality, sino también reacciones encendidas fuera de él. Una de las más comentadas fue la de Lucerito Mijares, quien no ocultó su sorpresa ni su descontento ante los resultados de la tercera temporada.

La hija de Lucero y Manuel Mijares se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) mientras veía la transmisión en vivo del programa, y sus palabras rápidamente se volvieron virales entre los fans del show.

La reacción de Lucerito

El pasado 5 de octubre, mientras Galilea Montijo anunciaba en televisión nacional que Abelito había quedado en tercer lugar, Lucerito Mijares no dudó en manifestar su desacuerdo con el resultado.

“¿Qué? Abelito ganador por simpre. Estoy hablando de La Casa de los Famosos México y no puedo creer que alguien que no de pelea y no tenía ningún pex, no haya ganado 😡😡😡”, escribió la cantante, dejando ver su molestia por la eliminación del artista.

Abelito aclaran si se repartirán los 4 millones

Minutos después, cuando Aldo fue coronado como el gran ganador y pronunció su emotivo discurso, Lucerito suavizó su postura y escribió un nuevo mensaje que enterneció a los fans:“Vamos Aldo te adoramos y al compartir tu premio más”.

El cambio de tono de Lucerito fue interpretado como un gesto de empatía hacia el campeón, especialmente luego de que Aldo dedicara su triunfo a Abelito y anunciara su deseo de repartir el premio con él.

(Instagram)

Así fue la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

La gala del domingo 5 de octubre fue una de las más intensas en la historia del reality. Cinco finalistas llegaron a la última noche: Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris.

Con más de 41 millones de votos, el programa rompió récord de participación.Durante la velada, los exhabitantes regresaron para revivir los momentos más emblemáticos de la temporada, mientras Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de ediciones pasadas, entraron a la casa en una dinámica especial.

En qué gastará Aldo de Nigris los 4 millones de pesos que obtuvo tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

Finalmente, Aldo De Nigris se llevó el triunfo con 19 millones 130 mil 698 votos, seguido por Dalílah Polanco.Antes de salir, Aldo se dirigió a “La Jefa” con unas palabras que conmovieron a todos:

“Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”.

El gesto fue celebrado por los fans y, por supuesto, también por Lucerito, quien cerró la noche con una sonrisa, pese a su decepción inicial.