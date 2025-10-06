México

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

La colaboración entre autoridades estatales y federales permitió ejecutar acciones coordinadas en puntos clave de la entidad

Por Fabián Sosa

Guardar
Los operativos dejaron 14 personas
Los operativos dejaron 14 personas detenidas y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos. (AP Foto/Alejandra Leyva, Archivo)

En una semana marcada por la intensificación de la lucha contra la delincuencia, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó la realización de 12 operativos de cateo en distintas regiones de la entidad, con un saldo de 14 personas detenidas y el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

Estas acciones, desarrolladas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2025, se enmarcan en la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional y contaron con la colaboración de la Policía Ministerial, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, según informó la Fiscalía en un comunicado oficial.

De acuerdo con el balance presentado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los operativos se distribuyeron en seis regiones clave.

Cómo ocurrieron los hechos

La Fiscalía de Veracruz realizó
La Fiscalía de Veracruz realizó 12 cateos en seis regiones clave del estado en una semana. (SSP Veracruz)

En la zona de Cosamaloapan, se realizaron dos cateos en los municipios de Ángel R. Cabada y Saltabarranca, donde se detuvo en flagrancia a cuatro personas y se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión.

En estos procedimientos, las autoridades aseguraron cartuchos balísticos, una sustancia granulada con características similares al cristal, hierba seca con características similares a la marihuana, una pipa y una báscula gramera.

En la región de Córdoba, los operativos se llevaron a cabo en Rafael Delgado y Orizaba, con la detención en flagrancia de cinco personas.

El aseguramiento incluyó bolsas tipo ziploc con polvo granulado con características similares al cristal, hierba verde seca con características similares a la marihuana.

En Cosamaloapan, Córdoba, Xalapa, Coatzacoalcos,
En Cosamaloapan, Córdoba, Xalapa, Coatzacoalcos, Tantoyuca y Tuxpan se incautaron drogas, armas y objetos vinculados a delitos. (FGE Veracruz)

Además, se encontraron básculas grameras, un dron, teléfonos celulares, cascos para motocicleta, motocicletas, tarjetas de circulación, un cinturón táctico, fundas, un porta arma, prendas de ropa tácticas y con camuflaje, una placa de plástico, un arma de fuego, bolsas tipo ziploc, cartuchos, un casquillo balístico, dinero en efectivo, una trituradora, una libreta con anotaciones, identificaciones, documentos diversos, un chip, una tarjeta de una corporación policial, un cigarro de marihuana, una cuchara medidora, un interruptor de señal y vehículos.

En la jurisdicción de Xalapa, los cateos se realizaron en Jalcomulco y Actopan, donde se detuvo en flagrancia a dos personas.

Las autoridades incautaron bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, una sustancia cristalina con características similares al cristal, teléfonos celulares, motocicletas, un casco para motocicleta, cámaras de videovigilancia, un vehículo, armas de fuego, cargadores balísticos, una trituradora, radios y una báscula gramera.

La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos reportó tres operativos en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, con el aseguramiento de hierba verde seca con características similares a la marihuana, sustancias con características similares a metanfetamina y cocaína, vehículos y partes de vehículos, así como ropa táctica y de corporaciones policiales.

Las acciones forman parte de
Las acciones forman parte de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional y contaron con apoyo de fuerzas federales y estatales. (FGE Veracruz)

En la región de Tantoyuca, los cateos se efectuaron en Tempoal y Tantoyuca, donde se aseguraron bolsas tipo ziploc con: piedras blancas con características similares a droga sintética, una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana, radios portátiles, un teléfono celular, facturas de motocicletas, identificaciones, tarjetas de circulación, una funda táctica para arma de fuego, miras telescópicas, una memoria USB, un pasaporte, placas VIN de motocicleta, una báscula RCA, bolsas con polvo blanco, tarjetas bancarias, una funda de piel para arma corta y un llavero.

Finalmente, en la región de Tuxpan, un operativo en Poza Rica permitió el aseguramiento de porta cargadores, prendas de ropa, una colcha, pasamontañas, bolsas negras, pedazos de vendas y tela, botellas, cinta de emplaye, tarjetas bancarias, armas blancas y una pipa.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz subrayó que estos resultados son producto de la coordinación entre fuerzas estatales y federales, en el marco de la estrategia nacional de seguridad. La colaboración entre la Policía Ministerial, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha sido fundamental para la ejecución de los cateos y la obtención de resultados en distintas regiones del estado.

Temas Relacionados

Guardia NacionalNarcolaboratoriosEjércitoSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Reportan un hombre muerto al interior del auto del cantante “El Bogueto” en Edomex

La víctima fue identificada como Manuel Alejandro “M”; se habría disparado a sí mismo

Reportan un hombre muerto al

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre

Protección Civil señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en las demarcaciones

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

México: cotización de cierre del dólar hoy 6 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

México intercepta caso de gusano barrenador en NL, las larvas estaban muertas o intoxicadas

El tema ha generado alerta en EEUU, por lo que las autoridades mexicanas han reforzado medidas para detectar cualquier anomalía en el ganado

México intercepta caso de gusano

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reanudará actividades tras amenaza de bomba

En un comunicado, la institución explicó que se realizaron inspecciones en el campus

Facultad de Ciencias Políticas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército destruye laboratorio inactivo y

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

El hallazgo que transformó una investigación en Jalisco: pericos, una guacamaya amenazada y un Ford robado

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Colombia: cuándo, dónde

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025