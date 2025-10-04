México

Detienen en Hidalgo a mujer y adolescente por presunto secuestro y homicidio a taxista

El cuerpo del taxista fue hallado en un canal de aguas negras de la entidad

Por Guadalupe Fuentes

La mujer ya fue identificada
La mujer ya fue identificada y los datos del menor de edad han sido reservados (Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo)

El caso de un taxista que fue secuestrado y asesinado en Mineral de la Reforma en marzo de 2025 ha avanzado con la detención de dos personas, según informó la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables tras una investigación que se inició luego de que el cuerpo sin vida de la víctima fuera localizado en un canal de aguas negras.

De acuerdo con las autoridades, los hechos que siguen en investigación ocurrieron en marzo de 2025, cuando tres personas llevaron a cabo el secuestro, en un domicilio de la colonia Tuzos, del mismo municipio que se ubica en el área metropolitana de Pachuca.

Las indagatorias son encabezadas por agentes del Ministerio Público adscritos a la UECS, permitió determinar la identidad de tres personas involucradas en el secuestro agravado. Como resultado, se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Estas fueron ejecutadas en Pachuca de Soto y condujeron a la captura de una mujer identificada con las iniciales K. I. D. S. y de un adolescente, cuyos datos permanecen reservados por ser menor de edad.

“Se determinó la identidad de los probables responsables, por quienes se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas en Pachuca de Soto”, se lee en el comunicado compartido por la Procuraduría del estado.

Ambos detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes, además se informó que K. I. D. S. compareció ante un juez de control, mientras que el adolescente fue llevado ante un juez especializado en justicia para adolescentes. En ambas audiencias, los agentes del Ministerio Público formularon la imputación por los hechos investigados y solicitaron la vinculación a proceso.

Finalmente, el pasado viernes 3 de octubre de 2025, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso para ambos imputados.

A la mujer se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso del adolescente, la medida cautelar determinada fue el internamiento preventivo, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en este caso de secuestro agravado,

