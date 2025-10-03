México

Línea 1 del Metro CDMX: denuncian a policías que sacaron a una persona con discapacidad visual en la estación Merced

Una persona captó el forcejeo que hubo entre la policía y el hombre que mostró su situación de invidencia

Por Luz Coello

Guardar
Retiraron a una persona ciega
Retiraron a una persona ciega de forma violenta de las instalaciones de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @metro_viral)

En redes sociales circuló un video que generó indignación entre los usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La tarde de este jueves 2 de octubre captaron el momento en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Interbancaria (SSC PBI) retiraron de la estación Merced a un hombre con discapacidad visual.

De acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes, un hombre con bastón para ciegos fue retirado a la fuerza, alrededor de cuatro policías del Metro CDMX forcejearon con el usuario y lo retiraron a la fuerza. Una pasajera se encargó de grabar la situación y lo compartió en redes sociales.

De inmediato, generó conversación en redes sociales, pues la razón por la que habrían desalojado a esta persona es porque estaba viajando en los vagones exclusivos de la Línea 1 del Metro CDMX, por lo que se habría negado a retirarse.

¿Qué pasó en la estación Merced de la Línea 1 del Metro CDMX?

Viralizaron en redes la manera en la que actuaron policías del Metro CDMX para expulsar a persona con discapacidad visual del vagón para mujeres. (Crédito: X/ @luis8620)

Según en las imágenes, se observa a un hombre con lentes oscuros que portaba un bastón para personas con discapacidad visual. Un policía de la estación inició el diálogo con él para pedirle que se retire de la zona de vagones exclusivos de la línea rosa.

El hombre argumentó que portaba con un amparo para viajar en los vagones exclusivos, además argumentó su discapacidad visual para gozar de la libertad para viajar en esa área en el Metro CDMX. Ante esta situación el policía le comentó: "No te voy a dejar abordar. Únicamente es para mujeres, por favor. Por favor. Se le está pidiendo de la forma más amable que aquí no puede usted viajar".

Sin embargo, el diálogo creció al grado que llegaron a los jaloneos, pues el hombre se negó a abandonar el lugar. En consecuencia, la policía de la CDMX lo retiró a la fuerza.

¿Qué dijo el Metro CDMX de la detención de una persona invidente en la estación Merced de la Línea 1?

Ante esta controversia, el STC Metro emitió un comunicado y explicó que elementos de Seguridad del Metro detectaron a un usuario que se encontraba en un vagón exclusivo para mujeres y menores de doce años en la Línea 1.

Esto dijo el Metro CDMX
Esto dijo el Metro CDMX del retiro de una persona con discapacidad visual en la Línea 1 (X/ @MetroCDMX)

Tras informarle sobre la restricción y solicitarle que se trasladara a los vagones mixtos, el usuario se mostró renuente y fue retirado de las instalaciones. La administración de la red informó que se realizará una revisión para verificar que el personal de seguridad actuó conforme a los protocolos establecidos.

"Elementos de Seguridad del Metro detectaron a un usuario que viajaba en un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la Línea 1. Tras informarle sobre la restricción y exhortarlo a trasladarse a los vagones mixtos, el usuario mostró una actitud renuente, por lo que fue retirado de las instalaciones. Así mismo, se llevará a cabo una revisión para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos establecidos. Exhortamos a todas las personas usuarias a respetar las normas y los espacios designados, en beneficio de la seguridad y convivencia dentro de la red“, publicaron.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXMercedmexico-noticias

Más Noticias

El peso mexicano sorprende y recupera un 4% frente al dólar en el tercer trimestre de 2025

Pese a un entorno internacional marcado por incertidumbres y tensiones geopolíticas, la moneda nacional se fortaleció

El peso mexicano sorprende y

Enfrentamientos, vandalismo y agresiones: las imágenes que dejó la marcha del 2 de octubre en CDMX

Integrantes del Bloque Negro realizaron destrozos durante la movilización

Enfrentamientos, vandalismo y agresiones: las

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Las mejores canciones para escuchar

Fiscalía de Colima detiene a 12 personas por posesión de narcóticos, entre ellos metanfetamina

Entre los detenidos hay siete mujeres y cinco hombres quienes ya cuentan con una carpeta de investigación

Fiscalía de Colima detiene a

A qué hora de México sale “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Los fans mexicanos están listos para escuchar el más reciente disco de la intérprete de “Lover”

A qué hora de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre que trató

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Este es el brazo armado del CJNG al que pertenecía “El Fabuloso”, detenido en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las mejores canciones para escuchar

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

A qué hora de México sale “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Internautas en México reaccionan a anuncio y poster oficial de “Scream 7”

Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a sus 61 años: “Fue atreverme”

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela los

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

Nicolás Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo y no es de Cruz Azul