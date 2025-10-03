Línea 1 del Metro CDMX: denuncian a policías que sacaron a una persona con discapacidad visual en la estación Merced

Retiraron a una persona ciega de forma violenta de las instalaciones de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @metro_viral)

En redes sociales circuló un video que generó indignación entre los usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La tarde de este jueves 2 de octubre captaron el momento en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Interbancaria (SSC PBI) retiraron de la estación Merced a un hombre con discapacidad visual.

De acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes, un hombre con bastón para ciegos fue retirado a la fuerza, alrededor de cuatro policías del Metro CDMX forcejearon con el usuario y lo retiraron a la fuerza. Una pasajera se encargó de grabar la situación y lo compartió en redes sociales.

De inmediato, generó conversación en redes sociales, pues la razón por la que habrían desalojado a esta persona es porque estaba viajando en los vagones exclusivos de la Línea 1 del Metro CDMX, por lo que se habría negado a retirarse.

¿Qué pasó en la estación Merced de la Línea 1 del Metro CDMX?

Viralizaron en redes la manera en la que actuaron policías del Metro CDMX para expulsar a persona con discapacidad visual del vagón para mujeres. (Crédito: X/ @luis8620)

Según en las imágenes, se observa a un hombre con lentes oscuros que portaba un bastón para personas con discapacidad visual. Un policía de la estación inició el diálogo con él para pedirle que se retire de la zona de vagones exclusivos de la línea rosa.

El hombre argumentó que portaba con un amparo para viajar en los vagones exclusivos, además argumentó su discapacidad visual para gozar de la libertad para viajar en esa área en el Metro CDMX. Ante esta situación el policía le comentó: "No te voy a dejar abordar. Únicamente es para mujeres, por favor. Por favor. Se le está pidiendo de la forma más amable que aquí no puede usted viajar".

Sin embargo, el diálogo creció al grado que llegaron a los jaloneos, pues el hombre se negó a abandonar el lugar. En consecuencia, la policía de la CDMX lo retiró a la fuerza.

¿Qué dijo el Metro CDMX de la detención de una persona invidente en la estación Merced de la Línea 1?

Ante esta controversia, el STC Metro emitió un comunicado y explicó que elementos de Seguridad del Metro detectaron a un usuario que se encontraba en un vagón exclusivo para mujeres y menores de doce años en la Línea 1.

Esto dijo el Metro CDMX del retiro de una persona con discapacidad visual en la Línea 1 (X/ @MetroCDMX)

Tras informarle sobre la restricción y solicitarle que se trasladara a los vagones mixtos, el usuario se mostró renuente y fue retirado de las instalaciones. La administración de la red informó que se realizará una revisión para verificar que el personal de seguridad actuó conforme a los protocolos establecidos.

"Elementos de Seguridad del Metro detectaron a un usuario que viajaba en un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la Línea 1. Tras informarle sobre la restricción y exhortarlo a trasladarse a los vagones mixtos, el usuario mostró una actitud renuente, por lo que fue retirado de las instalaciones. Así mismo, se llevará a cabo una revisión para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos establecidos. Exhortamos a todas las personas usuarias a respetar las normas y los espacios designados, en beneficio de la seguridad y convivencia dentro de la red“, publicaron.