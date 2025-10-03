La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

La mandataria atestiguó brevemente el talento de algunos de los semifinalistas.

El alcance las transmisiones del programa en los 22 medios públicos tuvo un alcance de 9.3 millones de personas.

El programa tuvo por objeto promover nuevas narrativas musicales sin hacer apología de la violencia, no se trata de prohibir sino de hacer conciencia.

Anunció que a las 19 horas del domingo 5 de octubre el certamen llegará a su final.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, presentó a los semifinalistas el concurso de talento musical México Canta.

La presidenta se enlazó por videollamadas con los gobernadores de Quintana Roo , Mara Lezama; Marina del Pilar, de Baja California ; y Alejandro Armenta, de Puebla ; para promover el programa Viernes Muy Mexicano, una gran cruzada nacional por la economía local.

Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece.

Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y la CDMX fueron los estados con mayor actividad.

Restaurantes y cafeterías fueron las categorías más solicitadas; le siguieron ferreterías y casas de materiales.

El presidente de CONCANACO-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, informó lo siguiente:

12:33 hs

El debate

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia, destacó que la mandataria ha acertado en ser enfática en que no hay cabida para la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna.

Señaló que la redacción del artículo 1 párrafo dos constitucional no es la más adecuada o clara para explicar si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio se regirán en el futuro por las disposiciones de una reforma.

No obstante, el artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley dará efecto retroactivo de persona alguna, lo cual significa que las leyes tienen efecto al futuro y no al pasado.