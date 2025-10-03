La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, presentó a los semifinalistas el concurso de talento musical México Canta.
Anunció que a las 19 horas del domingo 5 de octubre el certamen llegará a su final.
El programa tuvo por objeto promover nuevas narrativas musicales sin hacer apología de la violencia, no se trata de prohibir sino de hacer conciencia.
Se registraron 15 mil 115 personas: 12 mil 418 de México y 2 mil 697 de Estados Unidos.
El alcance las transmisiones del programa en los 22 medios públicos tuvo un alcance de 9.3 millones de personas.
Los tres finalistas serán elegidos a través del voto del público.
La mandataria atestiguó brevemente el talento de algunos de los semifinalistas.
La presidenta se enlazó por videollamadas con los gobernadores de Quintana Roo, Mara Lezama; Marina del Pilar, de Baja California; y Alejandro Armenta, de Puebla; para promover el programa Viernes Muy Mexicano, una gran cruzada nacional por la economía local.
El presidente de CONCANACO-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, informó lo siguiente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia, destacó que la mandataria ha acertado en ser enfática en que no hay cabida para la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna.
Señaló que la redacción del artículo 1 párrafo dos constitucional no es la más adecuada o clara para explicar si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio se regirán en el futuro por las disposiciones de una reforma.
No obstante, el artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley dará efecto retroactivo de persona alguna, lo cual significa que las leyes tienen efecto al futuro y no al pasado.
El Ejecutivo no está a favor de ningún tipo de retroactividad, por lo que de manera respetuosa y del diálogo constructivo entre poderes solicitan a los legisladores hacer las adecuaciones pertinentes al artículo dándole claridad.