Estos son los productos y servicios que tienen un 50% de descuento si eres pensionado del IMSS

Además del pago de tu pensión, estos son otros beneficios de los que puedes disfrutar. (Archivo Infobae)

El acceso a descuentos de hasta el 50% en productos y servicios representa una oportunidad significativa para los adultos mayores en México, especialmente para quienes reciben una pensión bajo la Ley 73 o 97.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha anunciado la disponibilidad de estos beneficios, que abarcan desde servicios de transporte hasta la adquisición de medicamentos.

Esta iniciativa del IMSS busca mejorar la calidad de vida de millones de pensionados, extendiendo ventajas similares a las que ofrece el INAPAM.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio instituto, estos descuentos permanecen vigentes y, aunque muchos adultos mayores los desconocen, pueden acceder a ellos presentando la documentación que acredite su condición de pensionados.

El IMSS y el ISSSTE son las instituciones encargadas de administrar las pensiones en México.Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

El sistema de pensiones del IMSS, que contempla tanto el régimen de la Ley 73 como el de la Ley 97, no solo garantiza la atención médica a sus afiliados, sino que ahora amplía su alcance con este esquema de rebajas en diversos rubros.

Estos son los productos y servicios que pueden tener hasta 50% de descuentos para pensionados del IMSS

Millones de mexicanos que forman parte del sistema de pensiones del IMSS pueden aprovechar estos descuentos, que constituyen un complemento relevante a los servicios médicos y prestaciones habituales.

Autobúses: Muchos no los sabe pero con su credencial del IMSS puede acceder a descuentos que van desde el 30 hasta el 50% en viajes en las principales líneas de autobuses del país.

Lugares de recreación como cine y teatro: A pesar de lo atractivo, en realidad este es un beneficio poco usado por los afiliados. No olvides preguntar en todas las taquillas de cine o teatro a las que asistes si hay algun descuento para personas con credencial del IMSS.

Medicinas: No es solo en las farmacias del IMSS sino que también en otras farmacias de renombre, los afiliados pueden acceder a descuentos especiales.

Supermercados y tiendas comerciales: Algunas de las tiendas depertamentales y supers más grandes del país cuentan con días en los que otorgan descuentos especiales a personas con credencial del IMSS, investiga en tus tiendas favoritas si cuentan con este beneficio.

Quienes tienen credencial del IMSS pueden llegar a conseguir buenos descuentos en viajes Foto:Cuartoscuro

La difusión de esta información resulta clave para que un mayor número de beneficiarios conozca y utilice estos beneficios, que permanecen disponibles en todo el país.

La estrategia del IMSS se alinea con el objetivo de facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales para los adultos mayores, contribuyendo a aliviar la carga económica que enfrentan muchos de ellos.

Según lo detallado por el instituto la medida está dirigida a todos los pensionados, sin distinción del régimen bajo el cual hayan obtenido su pensión.