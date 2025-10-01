México

Estos son los productos y servicios que tienen un 50% de descuento si eres pensionado del IMSS

Estos son beneficios extra que el instituto busca dar a sus afiliados

Por Abigail Gómez

Guardar
Además del pago de tu
Además del pago de tu pensión, estos son otros beneficios de los que puedes disfrutar. (Archivo Infobae)

El acceso a descuentos de hasta el 50% en productos y servicios representa una oportunidad significativa para los adultos mayores en México, especialmente para quienes reciben una pensión bajo la Ley 73 o 97.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha anunciado la disponibilidad de estos beneficios, que abarcan desde servicios de transporte hasta la adquisición de medicamentos.

Esta iniciativa del IMSS busca mejorar la calidad de vida de millones de pensionados, extendiendo ventajas similares a las que ofrece el INAPAM.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio instituto, estos descuentos permanecen vigentes y, aunque muchos adultos mayores los desconocen, pueden acceder a ellos presentando la documentación que acredite su condición de pensionados.

El IMSS y el ISSSTE
El IMSS y el ISSSTE son las instituciones encargadas de administrar las pensiones en México.Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

El sistema de pensiones del IMSS, que contempla tanto el régimen de la Ley 73 como el de la Ley 97, no solo garantiza la atención médica a sus afiliados, sino que ahora amplía su alcance con este esquema de rebajas en diversos rubros.

Estos son los productos y servicios que pueden tener hasta 50% de descuentos para pensionados del IMSS

Millones de mexicanos que forman parte del sistema de pensiones del IMSS pueden aprovechar estos descuentos, que constituyen un complemento relevante a los servicios médicos y prestaciones habituales.

  • Autobúses:  Muchos no los sabe pero con su credencial del IMSS puede acceder a descuentos que van desde el 30 hasta el 50% en viajes en las principales líneas de autobuses del país.
  • Lugares de recreación como cine y teatro: A pesar de lo atractivo, en realidad este es un beneficio poco usado por los afiliados. No olvides preguntar en todas las taquillas de cine o teatro a las que asistes si hay algun descuento para personas con credencial del IMSS.
  • Medicinas: No es solo en las farmacias del IMSS sino que también en otras farmacias de renombre, los afiliados pueden acceder a descuentos especiales.
  • Supermercados y tiendas comerciales: Algunas de las tiendas depertamentales y supers más grandes del país cuentan con días en los que otorgan descuentos especiales a personas con credencial del IMSS, investiga en tus tiendas favoritas si cuentan con este beneficio.
Quienes tienen credencial del IMSS
Quienes tienen credencial del IMSS pueden llegar a conseguir buenos descuentos en viajes Foto:Cuartoscuro

La difusión de esta información resulta clave para que un mayor número de beneficiarios conozca y utilice estos beneficios, que permanecen disponibles en todo el país.

La estrategia del IMSS se alinea con el objetivo de facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales para los adultos mayores, contribuyendo a aliviar la carga económica que enfrentan muchos de ellos.

Según lo detallado por el instituto la medida está dirigida a todos los pensionados, sin distinción del régimen bajo el cual hayan obtenido su pensión.

Temas Relacionados

IMSSpensiónServiciosmexico-noticias

Más Noticias

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Convocado para enfrentar a Niza, el mediocampista mexicano reaparece tras lesión sufrida con el Tri en septiembre

Edson Álvarez está de vuelta:

Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa, llevará proceso en libertad

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez dictó que Ángel “N” llevará su proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a ex

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

El ex boxeador agradeció la intervención de los médicos, aseguró que les debe la vida

Julio César Chávez reaparece tras

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora logró emparejar el encuentro con un doblete y una enorme actuación

México y España reparten puntos

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de este mes de octubre ya cayó a todos los beneficiarios y estos son los montos

Se trata de la segunda dispersión correspondiente a este ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Robo millonario en Los Mochis,

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

Roberto Moreno Herrera presenta su renuncia a la SCJN por supuestas investigaciones de corrupción en su contra

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ayala se

Esposa de Alexis Ayala se queda callada ante declaraciones de Paty Díaz sobre el actor: “Yo estaba en la primaria”

Aarón Mercury quiere protagonizar una telenovela romántica junto a Aldo de Nigris

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo se venga de Odalys Ramírez y Andrea Legarreta un año después de su salida de La Casa de los Famosos

“Amor de Papel”: la serie que normaliza el amor LGBTQ+ en un México que aún está marcado por la discriminación

DEPORTES

Edson Álvarez está de vuelta:

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025