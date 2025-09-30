Ninel Conde propone a ViX nuevo reality “Las Inventadas”, un ‘spin-off’ de La Casa de los Famosos México

Ninel Conde propone un nuevo reality show internacional con 'Las inventadas' tras su paso por La casa de los famosos México (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La propuesta de un nuevo reality show ha surgido antes de que finalice la actual edición de La casa de los famosos México. Ninel Conde ha revelado su intención de crear un formato televisivo centrado en el grupo conocido como “Las inventadas”, con la idea de llevarlo a la plataforma Vix y dotarlo de un enfoque internacional y festivo.

Durante su participación en La casa de los famosos México, Ninel Conde estableció una relación cercana con las integrantes del cuarto Día: Mariana Botas, Priscila Valverde, Elaine Haro y Dalilah Polanco.

Este vínculo se tradujo en actividades conjuntas, como sesiones de maquillaje, intercambio de consejos de belleza y estrategias para solicitar votos a favor de sus nominadas. Fue en ese contexto donde Conde bautizó al grupo como “Las inventadas”.

La artista planea llevar el formato a Vix, con viajes, barra libre y un enfoque festivo para el grupo formado en el reality (Foto: La Casa de los Famosos)

La permanencia de Ninel Conde en el reality se limitó a las primeras tres semanas, tras lo cual el cuarto Noche fue eliminando progresivamente a los miembros del cuarto Día. Actualmente, Dalilah Polanco es la única representante de este equipo que sigue en competencia, recibiendo el respaldo constante de Conde.

A pesar de su salida anticipada, Ninel Conde ha manifestado que le habría gustado generar más contenido junto a “Las inventadas” dentro del programa.

Según sus declaraciones en una transmisión en vivo, la actriz y cantante considera que existe un público interesado en ver más de este grupo, a pesar de la popularidad del cuarto Noche. Por ello, ha planteado la idea de un nuevo reality show que, en sus palabras, sería “mejorado”, con la inclusión de viajes internacionales y barra libre.

La propuesta ha generado opiniones divididas en redes sociales, con seguidores y detractores opinando sobre el posible programa (Créditos: Cross Flowers/ Infobae México)

En una transmisión en vivo, Ninel Conde expuso los detalles de su propuesta: “Saben qué, quiero que hagamos un reality de Las inventadas. ¿Qué les parece? Ya lo estoy platicando para producirlo y ¿a quién creen que se lo vamos a proponer? A Vix. Es algo que creo funcionaría mucho”, afirmó durante la interacción con sus seguidores.

La artista profundizó en el concepto, sugiriendo un formato en el que las participantes viajarían por distintos destinos del mundo, disfrutando de barra libre y gastronomía, en contraste con las restricciones que experimentaron en el reality original.

“¿Les gustaría un reality de Las inventadas? Viajando por el mundo con barra libre. Imagínense nosotras viajando por el mundo con barra libre y comida; no que nos den así poquito de alcohol y a las 2 de la madrugada te apaguen la música. Hay que empezar a escribirle a Vix para que apoyen la moción: ‘Reality Las inventadas por el mundo’”, expresó Ninel Conde durante la transmisión.

la actriz busca el apoyo de sus fans Crédito: TikTok/NinelConde

La propuesta de Ninel Conde ha generado reacciones diversas en redes sociales. Mientras numerosos seguidores manifestaron su apoyo a la iniciativa, también surgieron voces críticas que pidieron que el reality no se llevara a cabo. Ante estos comentarios, la artista respondió de manera directa:

“Las que dicen que no y están aquí muy pendientes, váyanse a otro live, chavas. Si no les gusta el rollo del reality, ahí lo van a estar viendo para criticar, y van a pagar gran suscripción porque, obvio, no vamos a ir a cualquier lugar, sino a los lugares más top del mundo: Santorini, Mykonos, Dubái, Ibiza, Brasil”, concluyó Ninel Conde en su transmisión en vivo.