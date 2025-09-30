Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Aarón Mercury quedó eliminado de La casa de los famosos México 2025 tras una tensa gala final (LCDLFM)

Las reacciones de sorpresa y mensajes de apoyo dominaron la mañana del lunes tras la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025, un suceso que no solo remeció a la audiencia, sino que generó debate entre los conductores de Hoy.

Desde la Ciudad de México, figuras como Andrea Legarreta no dudaron en defender al influencer queretano, subrayando el impacto que tuvo en la competencia y en la conversación pública.

El resultado dejó perplejos tanto a los televidentes como a los propios presentadores, quienes desde el matutino analizaron los motivos detrás de la salida de Mercury.

La sorpresiva salida de Mercury generó debate entre presentadores y fans sobre el sistema de votación (Televisa)

Frente a especulaciones sobre un presunto fraude y la influencia de otros conductores en la decisión, Andrea Legarreta aseguró en la emisión del 29 de septiembre: “Tiene millones y millones de fans el muchacho, es un encanto. De verdad fue una sorpresa muy grande”, recalcando el alcance y cariño que el concursante había cosechado.

Galilea Montijo atribuyó el desenlace exclusivamente al voto del público, señalando que la mecánica siempre otorga la última palabra a la audiencia: “Ahora sí que ustedes eligen, como siempre decimos, ustedes son los que tienen la última palabra. Muchos nos sorprendimos. Aarón fue eliminado. Nadie lo podía creer”, expresó la presentadora durante el programa.

Por su lado, Tania Rincón enfatizó en la actividad digital y en cómo algunos seguidores habrían centrado su apoyo en otros nominados, en detrimento de Mercury: “Leí muchos comentarios donde decían que justamente los fans se habían enfocado en salvar a Alexis y se les olvidó Aarón”.

El influencer queretano suma más de 18 millones de seguidores en TikTok y 5 millones en Instagram (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La tensión alcanzó su punto máximo en la gala del domingo, cuando Mercury y Shiky quedaron como los últimos en la “silla giratoria”. En una pausa de veinticuatro segundos, la salida de Mercury se anunció entre manifestaciones de sorpresa, gestos de apoyo y una ovación de sus compañeros.

Shiky consiguió así su boleto a la final, mientras Mercury quedó fuera de la competencia por el premio de 4 millones de pesos mexicanos.

Si bien la discusión se enfocó en las reacciones y el sistema de votación, el paso de Aarón Mercury por el programa también abrió espacio para recordar su trayectoria e intereses previos.

Shiky aseguró su lugar en la final tras la salida de Mercury y competirá por el premio de 4 millones de pesos (Jovani Pérez / Infobae México)

Qué carrera universitaria dejó inconclusa Aarón Mercury

Nacido el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro, Mercury —nombre real Aarón Hernández González— inició estudios universitarios en la carrera de Relaciones Internacionales, una faceta menos conocida que resultó decisiva en su vida.

Aunque ingresó a la universidad buscando desarrollar una visión global y académica, pronto decidió abandonar los salones para dedicarse de lleno al mundo digital. Esta decisión marcó un cambio de rumbo que lo convirtió hoy en uno de los creadores de contenido favoritos en las redes.

Mercury abandonó la universidad para dedicarse a las redes sociales y consolidar su carrera digital (captura de pantalla)

La popularidad de Mercury se consolidó en TikTok, donde acumula más de 18 millones de seguidores, y en Instagram, con cifras que superan los 5 millones.

Su paso por el grupo Team Ken y su participación en campañas de marcas reconocidas ampliaron su visibilidad y lo posicionaron como una de las personalidades jóvenes más seguidas. Además, se abrió camino en la música con tres sencillos publicados y destacó en moda y estilo de vida, fusionando tendencias urbanas y contemporáneas en sus contenidos.

La esfera pública también ha sido testigo de sus relaciones personales y momentos controversiales, como su mediática ruptura con Yeri Mua o sus colaboraciones con otras figuras del espectáculo mexicano. Recientemente, Mercury fue reconocido internacionalmente como uno de los “rostros más bellos de 2024”, logrando relevancia global.

Su trayectoria incluye música, moda y colaboraciones con figuras del espectáculo mexicano (Instagram)

Para muchos, la eliminación de Aarón Mercury no significa un adiós definitivo de la escena, sino un nuevo comienzo que subraya el giro que dio su vida al cambiar su carrera universitaria por la fama en internet, redefiniendo el significado del éxito para su generación.