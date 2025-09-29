México

La Escuela es Nuestra: más 22 mil millones de pesos se han distribuido para mejoramiento de escuelas

La meta para el 2025 es que 8.1 millones de estudiantes cuenten con instalaciones dignas

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Presidencia| La Escuela es Nuestra

La directora general del programa “La Escuela Nuestra”, Pamela López Ruiz informó que hasta el mes de septiembre se han desplegado un total de 22 mil 480 millones de pesos para el mejoramiento de espacios educativos, el cual ha sido asignado a 69, 302 escuelas de nivel media superior y básica.

Las declaraciones fueron durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, López Ruiz enfatizó que la inversión destinada para este año es de 25 mil millones de pesos cuya meta es: beneficiar a 8.1 millones de estudiantes al finalizar el 2025.

El objetivo de este programa social es entregar apoyos económicos de manera directa a comités de madres, padres de familia, maestros y estudiantes en el caso de educación media superior, quienes en conjunto evalúan las necesidades de sus planteles y deciden en qué ocupar los recursos otorgados para el mejoramiento de las escuelas.

