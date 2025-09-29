Este licuado es ideal para un desayuno saludable y lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como hemos mencionado antes, los licuados son una manera ideal de combinar ingredientes e incrementar sus beneficios.

Tal es el caso de un licuado de avena, chía y frutos rojos, los cuales son tres de los ingredientes considerados de mayor valor nutricional por parte de los especialistas en nutrición.

Esto se debe a que se trata de ingredientes elevados en fibra y antioxidantes, los cuales le confieren beneficios increíbles para la salud, sobre los cuales aquí te contamos, para que no dudes incluirlo en tu dieta regular.

Los ingredientes de este licuado lo convierten en una excelente fuente de fibra y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas del licuado de avena con chía y frutos rojos

El licuado de avena con chía y frutos rojos se asocia a varios beneficios para la salud, gracias a los componentes presentes en cada uno de sus ingredientes:

Avena:

Es fuente de fibra soluble, principalmente beta-glucanos, que ayudan a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar en el control de peso.

Aporta vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y antioxidantes.

Chía:

Destaca por su contenido de ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, que contribuyen a la salud cardiovascular.

Es rica en fibra, lo que favorece la salud digestiva y puede ayudar a mantener un tránsito intestinal regular.

Proporciona proteínas y minerales como calcio y magnesio.

Frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas, etc.):

Contienen antioxidantes, como antocianinas y vitamina C, que ayudan a combatir el daño celular.

Aportan fibra y micronutrientes, además de tener bajo contenido calórico y propiedades antiinflamatorias.

Posibles efectos asociados al consumo regular de este licuado:

Mejora del tránsito intestinal.

Apoyo en el control de los niveles de colesterol y azúcar.

Refuerzo del sistema inmunológico por su aporte de antioxidantes y vitaminas.

Contribución a la salud cardiovascular y prevención de enfermedades crónicas.

Todos estos ingredientes brindan beneficios para la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un licuado de frutos rojos con avena y chía

Ingredientes:

1 taza de frutos rojos frescos o congelados (pueden ser fresas, arándanos, frambuesas, moras)

3 cucharadas de avena (puede ser tradicional o instantánea)

1 cucharada de semillas de chía

1 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal, como almendra o soja)

1 cucharadita de miel o edulcorante al gusto (opcional)

Preparación:

Coloca los frutos rojos, la avena y la chía en el vaso de la licuadora. Añade la taza de leche. Agrega la miel o edulcorante si deseas endulzar. Licúa a alta velocidad hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Sirve directamente y, si prefieres, puedes añadir hielo para una textura más refrescante.

Puedes consumir el licuado inmediatamente para aprovechar todos sus nutrientes y el efecto saciante de la chía.

Su consumo frecuente puede apoyar la prevención de ciertas condiciones y el mantenimiento general de la salud, dentro de una dieta balanceada.

Ante condiciones específicas de salud, siempre es recomendable consultar con un profesional.