Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

Yeri Mua y Lizbeth Rodriguez son dos de las famosas mexicanas más populares de OnlyFans. Crédito: Infobae - IG, Lizbeth Rodríguez

En los últimos años las mexicanas han logrado captar la atención global en OnlyFans, consolidando su presencia en una plataforma azul, donde actualmente existen millones de perfiles internacionales.

Poco a poco se ha visto cómo el número de famosas mexicanas se incrementa, pues ya se han sumado actrices, modelos y cantantes, quienes buscan destacar mediante contenido exclusivo, disponible solo para suscriptores.

La popularidad de OnlyFans ha trascendido fronteras, y cada día más figuras reconocidas deciden participar en la plataforma. Hoy en día, de acuerdo con “feedspot”, una de las famosas más populares es Yeri Mua, junto con Lizbeth Rodriguez, Ninel Conde, Daniela Alexis y Romina Marcos.

Quiénes son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

Yeri Mua

Yeri Cruz Varela, originaria de Veracruz, es influencer, cantante y empresaria que comenzó su carrera en redes sociales en 2018, realizando transmisiones de maquillaje, lo que impulsó su popularidad.

A partir de 2023, incursionó en la música urbana con el sencillo “Chupón”, superando 95 millones de reproducciones en YouTube; mientras que para 2024 firmó contrato con Sony Music México.

En enero de 2025 fue reconocida como “Artista del Año” en los TikTok Awards, y meses antes fue parte de “¿Quién es la máscara?”, proyecto de Televisa.

(Captura de pantalla)

Respecto a su cuenta de OnlyFans, se sabe que cuenta con más de 100 mil suscriptores y tiene un costo de 20 dólares por mes, equivalente a $367 pesos mexicanos.

Lizbeth Rodriguez

Lizbeth Rodríguez es influencer y creadora de contenido mexicana, que alcanzó notoriedad como presentadora del programa “Exponiendo Infieles” del canal de YouTube Badabun.

Tras su etapa en Badabun, continuó su carrera en redes sociales, sumando millones de seguidores en distintas plataformas.

Actualmente, ofrece contenido exclusivo en OnlyFans y participa en proyectos enfocados en temas sociales y de empoderamiento femenino, por lo que se mantiene como una de las influencers mexicanas más reconocidas.

(Captura de pantalla)

El costo de su contenido exclusivo en la página azul es de 40 dólares por mes, cerca de 800 pesos mexicanos.

Ninel Conde

Ninel Conde es cantante, actriz y presentadora mexicana originaria del Estado de México. Actualmente, se mantiene vigente en la industria del entretenimiento.

Recientemente, participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, reality show del que salió como la tercera eliminada. Al concluir su participación, anunció la producción de una docuserie sobre su carrera y vida personal, programada para estrenarse en la plataforma ViX.

(Foto: La Casa de los Famosos)

Antes de ingresar al programa 24/7, se difundió información sobre su cuenta de OnlyFans, donde se detalló que el precio por suscripción era de 20 dólares, es decir, más de 300 pesos mexicanos. Sin embargo, actualmente la página está inactiva.

Daniela Alexis

Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’ en redes sociales y televisión, se hizo popular por su participación en el programa “Enamorándonos” y por su canal de YouTube, donde acumula casi un millón de suscriptores con videos de vlogs y comedia.

Hoy en día sigue presente en redes sociales y televisión, fortaleciendo su base de seguidores, por lo que en su cuenta de OnlyFans cuenta con más de 17 mil suscriptores. El precio por suscripción es de 10 dólares al mes, equivalente a $183 pesos mexicanos.

(Captura de pantalla)

Romina Marcos

Romina Marcos es actriz, cantante e influencer mexicana, hija de la vedette Niurka Marcos. En los últimos años ha destacado tanto en su faceta artística como personal.

En marzo de 2025 ofreció su primer concierto en solitario en el Foro 1869 de la Ciudad de México, donde dedicó una canción a su novia, Laura Salazar. Además, días después lanzó el sencillo “Flor Divina” junto a Daneli.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, pocos saben que está presente en la plataforma OnlyFans, donde cuenta con más de 14 mil suscriptores. El costo del contenido exclusivo es de 5 dólares por mes, es decir casi $100 pesos mexicanos.