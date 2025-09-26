Denuncian fraude a nombre de organización animalista; alertan por cuentas falsas que piden donaciones

Huellitas, amor sin fronteras alerta sobre suplantación en redes: piden no donar a cuentas no autorizadas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El reciente uso fraudulento de nombres de animales rescatados para solicitar donativos ha encendido las alarmas en la comunidad que apoya a Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, una organización civil dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación vulnerable.

En una transmisión en vivo, Ana Silvia Díaz, fundadora y directora de la organización, denunció que perfiles falsos en redes como Facebook y YouTube han estado suplantando la identidad de la ONG para pedir transferencias económicas a cuentas bancarias no autorizadas.

“Hay cuentas a donde la gente ha estado mandando dinero y no son de nosotros”, advirtió la directora, quien identificó los nombres de Catalina Delgado y Ana Vargas como las personas vinculadas a las cuentas bancarias utilizadas en el fraude.

La Organización hizo un llamado a verificar los canales de comunicación oficiales. Foto: (Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”/FB)

La gravedad del caso se incrementa porque los estafadores han recurrido a nombres reales de animales rescatados por la organización, como Cereza, una perra embarazada que fue salvada tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Este incidente afectó tanto a personas como a animales, y la historia de Cereza se ha convertido en un símbolo de la labor de la ONG.

Ana Silvia Díaz expresó su indignación ante la manipulación emocional que implica este tipo de engaños: “No dejemos que le roben a Cereza, a Dominic y a Paloma”, reclamó durante la transmisión, y denunció la circulación de noticias falsas, como la supuesta muerte de Cereza, con el objetivo de presionar a los donantes.

Huellitas, amor sin fronteras ha consolidado su reputación por el rescate, atención veterinaria y adopción de perros y gatos, especialmente en zonas de la Ciudad de México donde el abandono y el maltrato animal son frecuentes.

La organización depende en gran medida de las donaciones voluntarias de la ciudadanía, por lo que la suplantación de identidad representa una amenaza directa tanto para su funcionamiento como para el bienestar de los animales bajo su cuidado.

La ONG denunció falsificación de cuentas y del logotipo oficial. (Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”/FB)

“Esas no son nuestras cuentas”, enfatizó Ana Silvia Díaz al referirse a las cuentas bancarias fraudulentas.

La directora reiteró que las únicas cuentas válidas para donaciones están registradas a nombre de Ana Silvia Díaz y Aaron Gregorio, e instó a quienes deseen apoyar a la organización a consultar exclusivamente los canales oficiales antes de realizar cualquier transferencia.

Además, la ONG hizo un llamado urgente a sus seguidores y al público general para que verifiquen la autenticidad de cualquier publicación relacionada con donaciones y reporten perfiles o páginas sospechosas ante las plataformas correspondientes.

Finalmente, la organización exhortó a quienes hayan realizado depósitos a las cuentas falsas a presentar una denuncia formal, con el objetivo de evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraude.