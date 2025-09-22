México

Para qué sirve tomar vinagre de manzana todos los días en ayunas

Este ingrediente es valorado por sus propiedades medicinales

Por Abigail Gómez

El vinagre de manzana puede
El vinagre de manzana puede ayudar a combatir ciertos malestares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana es un líquido obtenido a partir de la fermentación de los azúcares de la manzana.

Este proceso se realiza en dos etapas: primero, las manzanas trituradas o su jugo se fermentan para producir alcohol; después, bacterias convierten ese alcohol en ácido acético, el principal componente del vinagre.

Se trata de un ingrediente que se utiliza habitualmente como condimento en la cocina y también como conservante, pero que también es valorado por sus propiedades medicinales.

Entre sus componentes destacan el ácido acético, minerales, vitaminas y trazas de polifenoles, los cuales le confieren beneficios a la salud, algunos de los cuales se obtienen de mejor manera si se consume en ayunas, tal como te contamos.

Este ingrediente tiene varias propiedades
Este ingrediente tiene varias propiedades curativas - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar vinagre de manzana diario en ayunas

El consumo diario de vinagre de manzana en ayunas es una práctica popular para combatir ciertos padecimientos, pues brinda los siguientes beneficios:

  • Mejor control del azúcar en sangre: algunos ensayos señalan que puede ayudar a reducir los picos de glucosa después de las comidas en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.
  • Sensación de saciedad: el ácido acético podría contribuir a una mayor sensación de llenura, lo que ayuda a moderar el consumo de alimentos.
  • Mejora de la digestión: tradicionalmente se ha usado para favorecer la digestión, aunque la evidencia científica es escasa.
  • Efectos antimicrobianos: por su acidez, puede limitar el crecimiento de algunas bacterias en el tracto digestivo.
Su consumo regular, combinado con
Su consumo regular, combinado con un cambio de alimentación, puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo tomar vinagre de manzana de forma segura para obtener sus beneficios

A pesar de los beneficios que se le atribuyen, es importante consumirlo tomando en cuenta ciertas consideraciones, ya que un consumo inadecuado puede tener efectos adversos.

Es por eso que para incorporar el vinagre de manzana en ayunas de forma saludable y obtener sus posibles beneficios, se recomiendan los siguientes consejos:

  • Diluir una o dos cucharadas (15-30 ml) de vinagre de manzana en un vaso grande de agua (200-250 ml). Nunca se debe consumir sin diluir, ya que puede causar irritación en el sistema digestivo y daños en el esmalte dental.
  • Tomar la mezcla preferentemente antes del desayuno.
  • Utilizar vinagre de manzana sin filtrar y sin pasteurizar, ya que contiene la “madre”, una mezcla de bacterias y enzimas asociadas a mayores beneficios.
  • Después de beberlo, enjuagar la boca con agua para proteger los dientes.
  • No exceder la dosis recomendada para evitar efectos secundarios como molestias digestivas o alteraciones en los niveles de potasio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar el consumo diario, consultar con un profesional de la salud resulta recomendable, especialmente en personas con enfermedades crónicas, problemas renales, gástricos, o que toman medicamentos.

No se recomienda el consumo excesivo ni reemplazar tratamientos médicos por vinagre de manzana.

Ingerirlo sin diluir puede causar irritación en el esófago y daños en el esmalte dental.

