Marcela Reyes, exesposa de B King, DJ colombiano encontrado sin vida, denuncia amenazas de muerte

La también modelo y empresaria colombiana negó toda implicación en la desaparición de Bayron Sánchez Salazar y denunció amenazas en su contra y la de su hijo de 7 años

Por Armando Guadarrama

Los músicos se casaron en 2022 y nunca dudaron en exponer su intimidad | Foto: Instagram @marcelareyes

El hallazgo de los cuerpos sin vida del DJ colombiano B King (Bayron Sánchez Salazar) y su colega DJ Regio Clown en el Estado de México ha colocado bajo la lupa a su ex pareja, la también DJ Marcela Reyes, cuyo nombre ha sido vinculado a la desaparición y posterior muerte del artista, intensificando el escrutinio público y judicial sobre su figura.

La noticia surgió pocos días después de la desaparición de los dos músicos, reportada el 16 de septiembre tras su viaje a Ciudad de México para presentarse en vivo.

La hermana de B King alertó en redes sociales sobre la falta de contacto, lo que llevó a que tanto autoridades mexicanas como el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervinieran. Petro solicitó públicamente apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demandando medidas urgentes para su localización.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó el 22 de septiembre la identificación de los cuerpos, encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

Desde el 16 de septiembre no se tenía información sobre la ubicación de los dos artistas en territorio azteca - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Voceros de seguridad consultados por Infobae subrayaron que la investigación continúa bajo la colaboración de fiscalías de la CDMX y Edomex, aclarando además que la desaparición ocurrió en la capital mexicana, no en Sonora, como se rumoreó inicialmente.

El enfoque mediático sobre la también modelo y empresaria colombiana Marcela Reyes se intensificó porque existía una denuncia previa interpuesta por B King en su contra por supuestas amenazas y acoso. Adicionalmente, trascendió que el artista llegó a advertir que si sufría algún daño, responsabilizaba a su ex pareja.

“Bayron advirtió que si algo le pasaba, la señalaba a ella como la principal culpable”, recoge Infobae citando información publicada por otros medios.

Con este mensaje en X, el presiente Gustavo Petro pedía ayuda sobre desaparición de B-King y Regio Clown - crédito @petrogustavo/X

Ante la creciente ola de señalamientos, Marcela Reyes emitió un comunicado público a través de sus redes sociales cuando aún se desconocía el paradero de los músicos, expresando: “Me pongo a disposición de las autoridades para ser investigada”, y pidió a los medios abstenerse de difundir “noticias falsas” que la vinculen directamente con el caso.

El comunicado, firmado por sus abogados, también denunció amenazas de muerte que la DJ y su hijo de 7 años comenzaron a recibir tras la amplificación mediática.

Amenazas y señalamientos rodean a Marcela Reyes tras la muerte de B King y Regio Clown en México (Instagram @MarcelaReyes y @BKingOficial)

“Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y en contra de su hijo de 7 años”, detallaba el documento, resaltando la solicitud de “medidas inmediatas a las autoridades para proteger y garantizar la seguridad de ella y de su hijo, quien es un menor de edad”.

B King había presentado una denuncia formal por acoso y amenazas contra Marcela Reyes antes de su viaje a Ciudad de México (crédito @marcelareyes - @bkingoficial/Instagram - Canva)

Hasta el momento, no ha habido una postura adicional por parte de Reyes tras confirmarse el fallecimiento de B King y Regio Clown. Su desaparición de las redes sociales, sumada al historial de denuncias cruzadas, ha propiciado un ciclo de especulaciones y rumores, fenómenos que el entorno de la DJ rechaza tajantemente.

En defensa de Reyes, su amigo Javier Gómez cuestionó la proliferación de acusaciones infundadas: “En qué momento se toman el trabajo de sacar conclusiones y decir: ‘sí fue Marcela’ sin importar qué”.

La atención pública se ha visto alimentada por el alcance mediático de Reyes, quien acumula 3,1 millones de seguidores en Instagram y mantiene un perfil alto en la escena de la música electrónica.

La DJ afirmó que jamás le haría daño a su expareja, con la que tuvo una relación de siete años - crédito @marcelareyes/Instagram

El contexto de una separación anterior marcada por acusaciones de infidelidad y denuncias formales ha agregado complejidad a la relación entre ambos artistas y a la narrativa en torno al caso.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos, con la FGJ-CDMX y la fiscalía mexiquense colaborando en la recolección y análisis de pruebas.

