Entre amistades y la ilusión: Historias de Instagram de Débora Estrella revelan cómo fueron sus últimos días antes de su accidente

Débora Estrella pasó sus últimos días rodeada de sus amigos. (Instagram: Débora Estrella)

Durante la semana previa al accidente aéreo que le costó la vida, Débora Estrella compartió en Instagram una serie de historias que muestran cómo transcurrieron sus días antes de abordar la avioneta que se desplomó en el municipio de García, Nuevo León.

Las imágenes, ahora virales, permiten reconstruir la cronología de sus últimas actividades, desde momentos festivos con amigos hasta el registro en pista de su último vuelo.

El lunes 15 de septiembre, Débora Estrella publicó varias historias desde el estudio de televisión en Monterrey, vestida con un atuendo alusivo a las fiestas patrias y acompañada de colegas de noticiero. En una fotografía aparece con blusa blanca de bordados dorados, banda mostaza en la cintura y un moño tricolor. “Listos y preparados”, escribió en otra imagen grupal con sus compañeros,

Ese mismo día también compartió una imagen desde un lobby, enfocando la pantalla de una laptop con la leyenda: “Días de chamba + ilusión por algo nuevo que viene, combo perfecto”, expresó en referencia a proyectos en marcha y nuevas expectativas a nivel profesional.

El miércoles publicó una historia mientras veía televisión, dejando entrever que encontraba en su hogar, descansando y disfrutando de su tiempo libre.

Para el jueves, las historias se centraron en una celebración íntima. Débora subió una selfie junto a una amiga vestida de novia, ambas con sudaderas similares, sonriendo y disfrutando la despedida de soltera de la futura esposa. “La bride más hermosa @paucampac”, se lee en la imagen.

El viernes, Débora Estrella compartió dos momentos contrastantes: por la mañana publicó una foto junto a una amiga, también conductora de televisión, ambas rodeadas de ambiente ecuestre. “Por más años de amistad, caballos, barriles, sombreros, salud y muchísimo amor”, escribió, reafirmando su conocida pasión por la equitación y la vida al aire libre.

Más tarde, participó en el simulacro del 19 de septiembre: “¡Día de simulacro!” junto a un símbolo de advertencia.

La mañana del sábado, ya en el entorno de trabajo, Débora publicó una selfie desde el set de televisión, recostada de lado y abrigada con una sudadera gris. “Lo que nadie cuenta de los estudios de TV… siempre están HELADOS”, relató con humor sobre la rutina detrás de cámaras.

Horas después, compartió la que sería su última historia: una foto de la avioneta blanca estacionada en el Aeropuerto Internacional del Norte, con la frase “¿Adivinen qué…?”. Esta publicación coincidió con el momento en que se preparaba para el vuelo de práctica, previo al accidente que terminó con su vida y la del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

La imagen la acompañó de la canción de Sheppard, “Flying away”, que trata sobre la decisión y el proceso de separarse de alguien importante cuando la relación ya no funciona, enfrentando la tristeza y el duelo, pero también buscando comenzar de nuevo y encontrar paz personal.

¿Quién fue Débora Estrella?

Con 43 años, Débora Estrella era una figura reconocida del periodismo regiomontano. Abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se incorporó al medio radiofónico a través de Frecuencia Tec y poco después a la televisión.

Su paso por Milenio Televisión, Fuerza Informativa Azteca y especialmente Telediario Matutino de Multimedios le permitió ganarse la confianza de la audiencia y el respeto del gremio. Además de su labor en periodismo, trabajó en empresas como Pepsico y Sigma, y entre sus pasiones estaban la equitación, los caballos y recientemente la aviación, interés que compartía abiertamente con sus seguidores.

Luego del accidente, colegas y figuras públicas publicaron mensajes de despedida y condolencias. El periodista César García, compañero de Multimedios, compartió: “Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo. No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría. Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma”.

Carlos Zúñiga escribió: “Me entristece mucho tener que despedirme así de mi amiga y compañera Débora Estrella. Una profesional en toda la extensión de la palabra, pero mejor persona, hija, hermana. Duele mucho su partida. Abrazo a su familia, amigos y a colegas de Multimedios”.

La periodista también recibió homenajes de otras empresas de medios, que destacaron su carácter cercano y genuino, mientras seguidores inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida, sorpresa y cariño.

¿Cómo murió?

Quién era Débora Estrella, conductora de Telediario que murió en un impactante accidente aéreo en Nuevo León (Foto: Instagram/ Débora Estrella)

El siniestro ocurrió el sábado 20 de septiembre, alrededor de las 18:35, cuando la avioneta Cessna XB-BGH, utilizada por escuelas de aviación para prácticas, se desplomó dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

A bordo se encontraban Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, ambos fallecidos en el impacto. Protección Civil de Nuevo León, la Agencia Federal de Aviación y la Fiscalía estatal confirmaron que la aeronave realizaba una rutina de instrucción y, según la cronología de historias compartidas, la conductora documentó su presencia en el aeropuerto apenas unas horas antes.

Testigos y rescatistas señalaron que la zona fue asegurada y que los cuerpos fueron recuperados durante la madrugada siguiente. La causa del accidente continúa bajo investigación, y aunque la difusión de un video ha detonado la hipótesis sobre posible turbulencia causada por otro helicóptero en la zona, sólo las autoridades emitirán el dictamen oficial.