La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 20 de septiembre

Las votaciones siguen abiertas, y aunque no hay nada oficial, encuestas dan ventaja a Aldo como el más seguro, mientras que El Guana y Shiky serían los más vulnerables. La audiencia puede votar hasta mañana domingo por su favorito.

Esta noche, sábado, se espera que La Casa de los Famosos México intensifique la tensión rumbo a la octava gala de eliminación. Los nominados en riesgo son Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana ; solo dos de ellos serán salvados, uno por el público y otro gracias a la “salvación” interna.

Inicia una noche más en La Casa de los Famosos México

Faltan menos semanas para que termine el reality y los habitantes del excuarto día siguen pidiendo votos, pues parece que saben que Guana y Shiky son los más vulnerables de la semana ocho.

En sus peticiones pidieron a San Judas Tadeo ayudarlos, mientras recordaban que es el santo patrono de las causas difíciles. También pidieron a su audiencia rezarle a dicho santo para pedir por su salvación, la cual se definirá este domingo 21 de septiembre.

Esta noche, antes de dormir, los integrantes del excuarto día: Dalilah Polanco, Shiky y El Guana se pronunciaron frente a las cámaras para pedir al público votar a su favor para permanecer juntos una semana más.

