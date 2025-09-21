México

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 20 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, dinámicas y estrategias que ocurren dentro del reality más viral de México

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

05:51 hsHoy

“Por San Juditas”: Dalilah, Shiky y Guana piden votos a su favor

Esta noche, antes de dormir, los integrantes del excuarto día: Dalilah Polanco, Shiky y El Guana se pronunciaron frente a las cámaras para pedir al público votar a su favor para permanecer juntos una semana más.

En sus peticiones pidieron a San Judas Tadeo ayudarlos, mientras recordaban que es el santo patrono de las causas difíciles. También pidieron a su audiencia rezarle a dicho santo para pedir por su salvación, la cual se definirá este domingo 21 de septiembre.

Faltan menos semanas para que termine el reality y los habitantes del excuarto día siguen pidiendo votos, pues parece que saben que Guana y Shiky son los más vulnerables de la semana ocho.

05:01 hsHoy

Inicia una noche más en La Casa de los Famosos México

Esta noche, sábado, se espera que La Casa de los Famosos México intensifique la tensión rumbo a la octava gala de eliminación. Los nominados en riesgo son Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana; solo dos de ellos serán salvados, uno por el público y otro gracias a la “salvación” interna.

Las votaciones siguen abiertas, y aunque no hay nada oficial, encuestas dan ventaja a Aldo como el más seguro, mientras que El Guana y Shiky serían los más vulnerables. La audiencia puede votar hasta mañana domingo por su favorito.

