México Deportes

Chivas vs Toluca EN VIVO minuto a minuto: el partido de la jornada 9

El Rebaño viene de ganar el clásico y empatar con Tigres, sin embargo el actual monarca buscará el bicampeonato

Por Gerardo Lezama

Guardar
01:17 hsHoy

Min. 8: Efraín Álvareeeeeeezzz se queda cerca de marcar un golazo, tras un pase del “Oso” González, nada que hacer de parte de Luis García, Chivas se perdió el primero.

01:13 hsHoy

Min. 3: Cercaaaaa el Toluca del primero, un pase de Alexis Vega para Ángulo y la pelota es desviada por el “Tala” Rangel.

01:09 hsHoy

Arrancan los primeros 45 minutos desde el Estadio Akron, el Rebaño Sagrado recibe a los Diablos Rojos del Toluca.

00:48 hsHoy
Alineación de los Diablos Rojos
Alineación de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentarse a las Chivas. Imagen cuenta de X @TolucaFC

Alineación del Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Ernesto Vega y Joao Dias.

00:46 hsHoy
Alineación de las Chivas para
Alineación de las Chivas para enfrentar al Toluca. Imagen cuenta de X @Chivas

Alineación de Chivas: José Rangel, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González, Santiago Sandoval y Armando González.

23:56 hsAyer
Las Chivas Rayadas del Guadalajara arribaron al estadio Akron para su partido contra el Toluca Crédito: Cuenta de X @Chivas

El Rebaño Sagrado llegó al Estadio Akron para su compromiso contra el vigente campeón, Los Diablos Rojos del Toluca, partido correspondiente a la jornada 9.

23:41 hsAyer
Las Chivas en el Akron
Las Chivas en el Akron buscarán vencer al vigente campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca. Imagen cuenta de X @Chivas.

El Rebaño Sagrado viene de vencer al América en el Clásico Nacional y empatar con Tigres en el partido pendiente de la jornada 1, por su parte, Toluca vive gran momento en busca del bicampeonato.

Temas Relacionados

ChivasTolucaRebaño SagradoDiablos RojosLiga MXJornada 9Apertura 2025mexico-deportes

Últimas noticias

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

El estadounidense le arrebató todos los cinturones de las 168 libras al mexicano

Descartan un segundo combate entre

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

El delantero mexicano falló una opción clara ante Udinese y acumula nueve juegos sin festejar

Pese a victoria del Milán,

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

El peleador estadounidense se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras luego de vencer al mexicano

¿Se queda en las 168

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Durante el evento un suceso inesperado sorprendió asistentes ya que los celulares sonaron simultáneamente

Presentación de Anthony Martial con

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

El tapatío tomará un tiempo para pasar con su familia y después decidirá qué sigue en su carrera

Estas son las opciones que

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se refugió en un contenedor

Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

Glosario de tecnología: qué significa Asociación Wi-Fi

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés mostraron sus intensas vacaciones en Río de Janeiro

Estas son las diferencias entre una laptop y una notebook: cuál elegir según tus necesidades

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Virginia: temperatura y

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

Voluntad Popular expresó su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

DEPORTES

Con gol y asistencia de

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami vence a DC United en busca de dar otro paso hacia los Playoffs de la MLS

Alex Barrena y Emilio Nava son los finalistas del AAT Challenger de Villa María

Cristiano Ronaldo marcó dos goles y recrudece la batalla por los 1.000: a cuántos quedó y la ventaja sobre Messi

“¿Quién es este cabrón que viene de Argentina?”: el hiriente hit contra Garnacho de los fanáticos del Manchester United

River Plate pierde en su visita a Atlético Tucumán y cede el liderazgo en el Torneo Clausura