Chivas vs Toluca EN VIVO minuto a minuto: el partido de la jornada 9

Min. 8: Efraín Álvareeeeeeezzz se queda cerca de marcar un golazo, tras un pase del “Oso” González, nada que hacer de parte de Luis García, Chivas se perdió el primero.
Min. 3: Cercaaaaa el Toluca del primero, un pase de Alexis Vega para Ángulo y la pelota es desviada por el “Tala” Rangel.
Arrancan los primeros 45 minutos desde el Estadio Akron, el Rebaño Sagrado recibe a los Diablos Rojos del Toluca.
Alineación del Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Ernesto Vega y Joao Dias.
Alineación de Chivas: José Rangel, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González, Santiago Sandoval y Armando González.
El Rebaño Sagrado llegó al Estadio Akron para su compromiso contra el vigente campeón, Los Diablos Rojos del Toluca, partido correspondiente a la jornada 9.
El Rebaño Sagrado viene de vencer al América en el Clásico Nacional y empatar con Tigres en el partido pendiente de la jornada 1, por su parte, Toluca vive gran momento en busca del bicampeonato.