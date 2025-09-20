Chivas vs Toluca EN VIVO minuto a minuto: el partido de la jornada 9

El Rebaño Sagrado viene de vencer al América en el Clásico Nacional y empatar con Tigres en el partido pendiente de la jornada 1, por su parte, Toluca vive gran momento en busca del bicampeonato.

El Rebaño Sagrado llegó al Estadio Akron para su compromiso contra el vigente campeón, Los Diablos Rojos del Toluca, partido correspondiente a la jornada 9.

Arrancan los primeros 45 minutos desde el Estadio Akron , el Rebaño Sagrado recibe a los Diablos Rojos del Toluca.

Min. 3: Cercaaaaa el Toluca del primero , un pase de Alexis Vega para Ángulo y la pelota es desviada por el “Tala” Rangel.

Min. 8: Efraín Álvareeeeeeezzz se queda cerca de marcar un golazo, tras un pase del “Oso” González, nada que hacer de parte de Luis García, Chivas se perdió el primero.

