Así se prepara el pozole verde más rico y fácil de todos

Pozole verde, una receta deliciosa para este 15 de septiembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole verde se ha convertido en uno de los platillos preferidos en celebraciones familiares y fechas patrias en México, gracias a su sabor fresco y su preparación accesible. Su color característico proviene de una combinación de hierbas y vegetales que se integran durante la cocción, aportando al mismo tiempo aroma y un perfil nutricional balanceado.

Aquí te damos la receta paso a paso para obtener un pozole verde casero y fácil de preparar.

Receta del pozole verde

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gramos de maíz pozolero precocido

500 gramos de carne de cerdo (espaldilla, pierna o costilla) o pollo

2 litros de agua

1 cebolla grande partida a la mitad

3 dientes de ajo

Sal al gusto

Para la salsa verde

8 tomates verdes

2 chiles serranos (ajustar según preferencia de picante)

1/2 manojo de cilantro fresco

1/2 manojo de epazote fresco

1 taza de hojas de lechuga

1/2 taza de pepita de calabaza pelada

1 cucharada de orégano seco

Para acompañar

Rábanos cortados en rodajas

Lechuga picada

Cebolla blanca picada

Limones partidos

Aguacate en cubos

Tostadas de maíz

Orégano seco y chile en polvo al gusto

Preparación

En el espíritu del Mes Patrio, se iza la bandera para conmemorar la Independencia de México-Credito:cuartoscuro

En una olla grande, colocar el maíz pozolero con agua suficiente, la cebolla, los ajos y sal. Llevar a ebullición y dejar cocinar hasta que los granos revienten. Incorporar la carne escogida en trozos y cocinar hasta que esté tierna y fácil de desmenuzar. Retirar la carne, deshebrar y reservar. Para la salsa verde, licuar los tomates verdes, chiles, epazote, cilantro, lechuga y pepita de calabaza con una taza de caldo. Colar la salsa para obtener una textura fina. Regresar la carne deshebrada y la salsa verde colada a la olla con el maíz. Hervir durante 15 a 20 minutos para que los sabores se mezclen bien. Agregar orégano seco y rectificar la sazón con sal. Servir caliente y acompañar con rábanos, lechuga, cebolla, aguacate y unas gotas de limón. Ofrecer tostadas de maíz y chile en polvo aparte para quienes gusten.

El pozole verde, con su sabor herbal y textura cremosa, representa una opción versátil y sencilla, perfecta para cualquier reunión o celebración mexicana.