Así se prepara el pozole verde más rico y fácil de todos

El pozole verde se ha convertido en uno de los platillos preferidos en celebraciones familiares y fechas patrias en México, gracias a su sabor fresco y su preparación accesible. Su color característico proviene de una combinación de hierbas y vegetales que se integran durante la cocción, aportando al mismo tiempo aroma y un perfil nutricional balanceado.
Aquí te damos la receta paso a paso para obtener un pozole verde casero y fácil de preparar.
Receta del pozole verde
Ingredientes
- 500 gramos de maíz pozolero precocido
- 500 gramos de carne de cerdo (espaldilla, pierna o costilla) o pollo
- 2 litros de agua
- 1 cebolla grande partida a la mitad
- 3 dientes de ajo
- Sal al gusto
Para la salsa verde
- 8 tomates verdes
- 2 chiles serranos (ajustar según preferencia de picante)
- 1/2 manojo de cilantro fresco
- 1/2 manojo de epazote fresco
- 1 taza de hojas de lechuga
- 1/2 taza de pepita de calabaza pelada
- 1 cucharada de orégano seco
Para acompañar
- Rábanos cortados en rodajas
- Lechuga picada
- Cebolla blanca picada
- Limones partidos
- Aguacate en cubos
- Tostadas de maíz
- Orégano seco y chile en polvo al gusto
Preparación
- En una olla grande, colocar el maíz pozolero con agua suficiente, la cebolla, los ajos y sal. Llevar a ebullición y dejar cocinar hasta que los granos revienten.
- Incorporar la carne escogida en trozos y cocinar hasta que esté tierna y fácil de desmenuzar. Retirar la carne, deshebrar y reservar.
- Para la salsa verde, licuar los tomates verdes, chiles, epazote, cilantro, lechuga y pepita de calabaza con una taza de caldo. Colar la salsa para obtener una textura fina.
- Regresar la carne deshebrada y la salsa verde colada a la olla con el maíz. Hervir durante 15 a 20 minutos para que los sabores se mezclen bien.
- Agregar orégano seco y rectificar la sazón con sal.
- Servir caliente y acompañar con rábanos, lechuga, cebolla, aguacate y unas gotas de limón. Ofrecer tostadas de maíz y chile en polvo aparte para quienes gusten.
El pozole verde, con su sabor herbal y textura cremosa, representa una opción versátil y sencilla, perfecta para cualquier reunión o celebración mexicana.
Más Noticias
Familiares de Manuel Espino hacen campaña en GoFundMe para pagar gastos médicos
Desde el jueves, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos
Por esta razón deberías desayunar huevo todos los días
Este es uno de los mejores alimentos que podemos incluir en nuestra alimentación
Sheinbaum defiende de abucheos al gobernador de Querétaro: Kuri se une a los “claudistas”
En el evento, Sheinbaum pidió olvidar por este momento los enfrentamientos electorales
Profeco llevará a cabo operativo de “Fiestas Patrias 2025” en estos establecimientos
Las acciones con motivo de los festejos patrios se llevarán a cabo del 14 al 16 de septiembre
Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón
De acuerdo con Salvador Rodríguez, Fey habría sido la encargada de entonar el canto patriótico
MÁS NOTICIAS