Así se prepara el pozole verde más rico y fácil de todos

Esta receta es sencilla, deliciosa y perfecta para el 15 de septiembre

Por Ignacio Izquierdo

Pozole verde, una receta deliciosa
Pozole verde, una receta deliciosa para este 15 de septiembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole verde se ha convertido en uno de los platillos preferidos en celebraciones familiares y fechas patrias en México, gracias a su sabor fresco y su preparación accesible. Su color característico proviene de una combinación de hierbas y vegetales que se integran durante la cocción, aportando al mismo tiempo aroma y un perfil nutricional balanceado.

Aquí te damos la receta paso a paso para obtener un pozole verde casero y fácil de preparar.

Receta del pozole verde

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gramos de maíz pozolero precocido
  • 500 gramos de carne de cerdo (espaldilla, pierna o costilla) o pollo
  • 2 litros de agua
  • 1 cebolla grande partida a la mitad
  • 3 dientes de ajo
  • Sal al gusto

Para la salsa verde

  • 8 tomates verdes
  • 2 chiles serranos (ajustar según preferencia de picante)
  • 1/2 manojo de cilantro fresco
  • 1/2 manojo de epazote fresco
  • 1 taza de hojas de lechuga
  • 1/2 taza de pepita de calabaza pelada
  • 1 cucharada de orégano seco

Para acompañar

  • Rábanos cortados en rodajas
  • Lechuga picada
  • Cebolla blanca picada
  • Limones partidos
  • Aguacate en cubos
  • Tostadas de maíz
  • Orégano seco y chile en polvo al gusto

Preparación

En el espíritu del Mes
En el espíritu del Mes Patrio, se iza la bandera para conmemorar la Independencia de México-Credito:cuartoscuro
  1. En una olla grande, colocar el maíz pozolero con agua suficiente, la cebolla, los ajos y sal. Llevar a ebullición y dejar cocinar hasta que los granos revienten.
  2. Incorporar la carne escogida en trozos y cocinar hasta que esté tierna y fácil de desmenuzar. Retirar la carne, deshebrar y reservar.
  3. Para la salsa verde, licuar los tomates verdes, chiles, epazote, cilantro, lechuga y pepita de calabaza con una taza de caldo. Colar la salsa para obtener una textura fina.
  4. Regresar la carne deshebrada y la salsa verde colada a la olla con el maíz. Hervir durante 15 a 20 minutos para que los sabores se mezclen bien.
  5. Agregar orégano seco y rectificar la sazón con sal.
  6. Servir caliente y acompañar con rábanos, lechuga, cebolla, aguacate y unas gotas de limón. Ofrecer tostadas de maíz y chile en polvo aparte para quienes gusten.

El pozole verde, con su sabor herbal y textura cremosa, representa una opción versátil y sencilla, perfecta para cualquier reunión o celebración mexicana.

Temas Relacionados

Día de la Independencia15 de septiembrePozoleGastronomía mexicanamexico-noticiasmexico-recetas

