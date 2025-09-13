Esta bebida aporta muchos nutrientes al organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al despertar el cuerpo lleva varias horas sin bebida ni comida por lo que es importante que los primeros alimentos o líquidos aportan valor nutricional o beneficios para romper dicho ayuno de manera saludable.

Y aunque existen varias bebidas que pueden ser ideales para dicho objetivo, tales como el agua con limón o el té verde, otra opción saludable que además brinda fibra y nutrientes es el agua de avena.

Es por eso que aquí te contamos sobre sus muchas propiedades y como puedes prepararla de forma saludable.

El agua de avena es rica en fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de tomar agua de avena en ayunas

El agua de avena, bebida obtenida al remojar o licuar avena en agua, es popular en muchas regiones por su aporte nutricional. Entre las propiedades más citadas que se le atribuyen al consumirla en ayunas destacan:

Fuente de fibra soluble: La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra que contribuye a la saciedad y favorece el tránsito intestinal.

Control de niveles de glucosa: Estudios sugieren que la fibra de la avena podría ayudar a regular los picos de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para personas con riesgo de diabetes tipo 2.

Disminución del colesterol: La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) en la sangre.

Efecto antioxidante: La avena posee avenantramidas y otros antioxidantes que pueden proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Hidratación y bajo aporte calórico: Beber agua de avena aporta líquido y es baja en calorías, lo que puede ser útil en dietas para controlar el peso.

Aporte de vitaminas y minerales: Aunque en menor proporción que la avena integral, el agua de avena puede contener pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y fósforo.

Su consumo puede ayudar a regular los niveles de azúcar por las mañanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta básica para preparar agua de avena

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas (preferiblemente integral)

1 litro de agua

Endulzante opcional (miel, stevia o azúcar, según preferencia)

Extracto de vainilla o canela en rama (opcional)

Preparación:

Lava la avena bajo un chorro de agua fría para retirar impurezas. Coloca la avena en una licuadora junto con el litro de agua. Agrega, si lo deseas, una ramita de canela o unas gotas de vainilla. Licúa todo durante dos o tres minutos hasta que la mezcla quede homogénea. Cuela la mezcla usando un colador fino o una tela para separar el líquido de los restos sólidos. Endulza al gusto. Guarda el agua de avena en una jarra de vidrio en el refrigerador.

Se recomienda consumirla fría y puede mantenerse refrigerada hasta por dos días.