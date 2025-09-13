Al despertar el cuerpo lleva varias horas sin bebida ni comida por lo que es importante que los primeros alimentos o líquidos aportan valor nutricional o beneficios para romper dicho ayuno de manera saludable.
Y aunque existen varias bebidas que pueden ser ideales para dicho objetivo, tales como el agua con limón o el té verde, otra opción saludable que además brinda fibra y nutrientes es el agua de avena.
Es por eso que aquí te contamos sobre sus muchas propiedades y como puedes prepararla de forma saludable.
Cuáles son las propiedades curativas de tomar agua de avena en ayunas
El agua de avena, bebida obtenida al remojar o licuar avena en agua, es popular en muchas regiones por su aporte nutricional. Entre las propiedades más citadas que se le atribuyen al consumirla en ayunas destacan:
- Fuente de fibra soluble: La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra que contribuye a la saciedad y favorece el tránsito intestinal.
- Control de niveles de glucosa: Estudios sugieren que la fibra de la avena podría ayudar a regular los picos de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para personas con riesgo de diabetes tipo 2.
- Disminución del colesterol: La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) en la sangre.
- Efecto antioxidante: La avena posee avenantramidas y otros antioxidantes que pueden proteger las células del daño causado por los radicales libres.
- Hidratación y bajo aporte calórico: Beber agua de avena aporta líquido y es baja en calorías, lo que puede ser útil en dietas para controlar el peso.
- Aporte de vitaminas y minerales: Aunque en menor proporción que la avena integral, el agua de avena puede contener pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y fósforo.
Receta básica para preparar agua de avena
Ingredientes:
- 1 taza de avena en hojuelas (preferiblemente integral)
- 1 litro de agua
- Endulzante opcional (miel, stevia o azúcar, según preferencia)
- Extracto de vainilla o canela en rama (opcional)
Preparación:
- Lava la avena bajo un chorro de agua fría para retirar impurezas.
- Coloca la avena en una licuadora junto con el litro de agua.
- Agrega, si lo deseas, una ramita de canela o unas gotas de vainilla.
- Licúa todo durante dos o tres minutos hasta que la mezcla quede homogénea.
- Cuela la mezcla usando un colador fino o una tela para separar el líquido de los restos sólidos.
- Endulza al gusto.
- Guarda el agua de avena en una jarra de vidrio en el refrigerador.
Se recomienda consumirla fría y puede mantenerse refrigerada hasta por dos días.