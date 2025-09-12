México

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis en México para sus conciertos 2025

La banda de britpop se presentará el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

Por Cinthia Salvador

Oasis en México. (Facebook Oasis)
Oasis en México. (Facebook Oasis)

El regreso de Oasis a la Ciudad de México está generando gran expectativa entre los seguidores del britpop. La banda se presentará los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros con su gira de reencuentro, “Oasis Live 25”, lo que marca su primera visita al país en más de una década.

La convocatoria de ambos conciertos ha superado las previsiones: las entradas para las dos fechas quedaron agotadas desde el 2024 que salieron a la venta.

Desde la mañana del 10 de septiembre, los integrantes de Oasis fueron captados a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, lo que provocó movilización de aficionados que compartieron imágenes en diversas redes sociales.

Durante las horas siguientes, los hermanos Gallagher fueron captados en un restaurante de la Avenida Reforma, lo que alimentó la euforia entre sus seguidores.

Los hermanos Gallagher feuron cpatados
Los hermanos Gallagher feuron cpatados en un restaurante de la CDMX. (Foto: Instagram/@Oasis)

La gira cuenta con la participación como invitados especiales de Cage The Elephant, agrupación estadounidense que abrirá los conciertos en el Estadio GNP Seguros. Ambos eventos reúnen a fanáticos mexicanos e internacionales que esperan presenciar las nuevas interpretaciones de los clásicos de la banda liderada por Liam y Noel Gallagher.

Tras años de espera, la presencia de Oasis en territorio mexicano refuerza su estatus como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas. La expectativa se mantiene siendo uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en la capital mexicana.

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis 2025

Uno de los temas más comentados en torno a los shows es el costo y variedad de la mercancía oficial que será vendida en el recinto los dos días del evento masivo. Las camisetas presentan precios que oscilan entre los 800 y mil 200 pesos mexicanos, mientras que las sudaderas alcanzan los mil 800 pesos. Además, la oferta incluye gorras, pósters, bufandas y accesorios, cuyos valores se sitúan entre los 400 y mil pesos.

Oasis llega con su gira
Oasis llega con su gira de reencuentro, “Oasis Live 25”, lo que marca su primera visita al país en más de una década. (@liveshowsmerch)

Estos productos estarán disponibles únicamente en los puntos de venta autorizados dentro del estadio durante los conciertos. Cabe señalar que desde el 11 de septiembre inició una pre venta especial en la Store Oficial de Oasis en México, la cual se localiza en la puerta 7 del Palacio de los Deportes.

  • Playera: 800 pesos
  • Hoodie: mil 800 pesos
  • Set de pines: 700 pesos
  • Tote bag: 600 pesos
  • Llavero: 400 pesos
  • Bucket hat: 600 pesos
  • Programa: 800 pesos
  • Litografía: mil pesos
  • Bufanda: 600 pesos
  • Cilindro: 700 pesos
  • Lanyard: 350 pesos
  • Póster: 600 pesos
  • Vasos: 100 pesos

