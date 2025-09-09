México

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Desde el comienzo de la ola de violencia se han registrado más de mil 900 homicidios y la misma cifra de desaparecidos

Por Ale Huitron

Los mensajes aparecieron desde las primeras horas de este martes en diferentes puntos de la capital del estado. Foto: RRSS

A un año del inicio de la guerra que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, ambos facciones del Cártel de Sinaloa, en la capital del estado aparecieron mantas por la paz luego de una ola de violencia que ha registrado más de mil 900 asesinatos.

Desde las primeras horas de este martes 9 de septiembre, aparecieron mantas sobre las principales vialidades de Culiacán mantas con mensajes de paz y aliento para los habitantes que han enfrentado la ola de violencia provocada por la disputa interna que mantiene la organización criminal.

La colocación de estos mensajes, llamados “pazmantas”, se llevó a cabo por el colectivo Culiacán Valiente con el objetivo de enviar un mensaje positivo a todos sinaloenses que viven en Culiacán, el cual ha sido el principal punto de enfrentamientos.

Foto: RRSS

Estefanía López, integrante del colectivo, declaró a medios locales que también buscan dar un ejemplo de apropiación de los espacios públicos y contrarrestar el miedo constante con el viven desde el pasado 9 de septiembre de 2024.

“(Queremos lograr) que esta mañana las miradas de los culichis se levanten y en lugar de leer amenazas o advertencias, se encuentren palabras de vida, de esperanza y sobre todo, de ánimos ante la situación que seguimos atravesando. Las ‘pazmantas’ son una contra-narrativa a los que conocemos como narcomantas”, comentó a medios locales.

Algunas de las mantas tenían los siguientes mensajes:

  • Que el sonido de Culiacán no sean las balas, sino la risa de su gente ¡Queremos paz!
  • Nuestro futuro no está escrito en pólvora, escribamos juntos un futuro de unión y esperanza
  • El Culiacán de antes ya no volverá, construyamos juntos un Culiacán mejor
  • Doce meses de dolor y cicatrices latentes, pero los culichis seguimos firmes y valientes
Las mantas fueron colocadas en diversos puentes peatonales de Culiacán para enviar mensajes de paz y aliento a los habitantes. Crédito: Facebook/ Culiacán Valiente

De acuerdo con los reportes, las mantas fueron colocadas en al menos siete puntos distintos de la capital de Sinaloa dos días después de que miles de personas salieran a marchar en Culiacán para exigir paz y justicia.

Sinaloa en una ola de violencia, asesinatos y desapariciones

De acuerdo con un reporte estadístico realizado por el medio Noroeste, desde el pasado 9 de septiembre de 2024 se han registrado un total de mil 972 homicidios, es decir, en promedio han sido asesinadas poco más de 164 personas al mes.

Además, han podido contabilizar, hasta el 8 de septiembre de 2025, un total de mil 949 secuestros, lo que representa un promedio aproximado de 162 privaciones de la libertad al mes.

Estas cifras las ha obtenido el medio sinaloense con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y registros periodísticos.

Hechos violentos de forma simultánea
Hechos violentos de forma simultánea en al menos tres municipios de Sinaloa. (X/@alternoticias1)

Hasta el pasado mes de junio, la secretaria de Bienestar estatal, María Inés Pérez Corral, informó que contaban con el registro de un total de 3 mil 048 personas desplazadas de manera permanente debido a la violencia.

Pérez Corral detalló que los principales municipios a los que pertenecen las personas desplazas son Concordia, El Rosario, San Ignacio, Cosalá, Elota, Culiacán y Navolato, los cuales son las principales zonas en las que se registran hechos violentos.

La pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa comenzó poco después de la detención de su líder, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue entregado a EEUU el 25 de julio de 2024 por su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Camioneta con cuerpos y narcomensaje
Camioneta con cuerpos y narcomensaje de advertencia hallada en Culiacán coincide con visita presidencial.(X @lopezdoriga)

Ante la violencia, han sido desplegados más de mil 800 efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional (GN) y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de disuadir los enfrentamientos y mantener la seguridad, sin embargo, los homicidios y desapariciones continúan.

Temas Relacionados

Culiacánmantas por la pazSinaloaLos ChapitosLos MayosCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

