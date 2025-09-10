Resultados sorteo mayor 3986 de la Lotería Nacional 9 de septiembre 2025: premio mayor 21 millones

El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a la defensa del Castillo de Chapultepec en la invasión Norteamericana de 1847.

Cada martes a las 20:00 (hora del centro del país), la tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México lleva a cabo el tradicional Sorteo Mayor, considerado uno de los juegos de azar más emblemáticos de México. El premio principal asciende a 21 millones de pesos, que se reparten en tres series de 20 cachitos.

En la edición 9 de septiembre de 2025, el diseño del billete del Sorteo Mayor 3986 muestra una fotografía del Castillo de Chapultepec como una forma de homenajear la batalla del 13 de septiembre de 1847, la cuál es conocida por la participación de los llamados Niños Héroes, quienes, según la tradición, resistieron hasta el final contra las tropas invasoras.

“El 13 de septiembre de 1847, cadetes del Colegio Militar ubicado en el alcázar de Chapultepec, sostuvieron una batalla histórica en defensa de la patria, durante la intervención Norteamericana, que tenía como encargo lograr expandir su territorio, bajo la demanda de los daños ocasionados con motivo de la Independencia de Texas en 1836; no obstante que se les ordenó a los cadetes que abandonarán las instalaciones, estos decidieron ofrendar sus vidas antes de que manos extranjeras ultrajaran la bandera de México.”, se lee en la entrada oficial sobre el sorteo en el sitio web de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Mayor 9 de septiembre 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada

Premio mayor de 21 millones de pesos : 52005

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 01901

Premio mayor de 900 mil pesos: 03304

Premio mayor de 240 mil pesos: 21707

Premio mayor de 240 mil pesos: 29816

Premio mayor de 240 mil pesos: 08807

Premio mayor de 240 mil pesos: 02414

Premio mayor de 120 mil pesos: 05363

Premio mayor de 120 mil pesos: 06692

Premio mayor de 120 mil pesos: 03667

Premio mayor de 120 mil pesos: 22673

Premio mayor de 120 mil pesos: 57974

​​Los reintegros de esta noche son para los números 5, 1, y 4 . Recuerden que, si sus billetes y cachitos terminan en cualquiera de estas cifras, ¡Ganan Reintegro!

¿Cómo funciona este sorteo?

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números de billetes numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: 30 pesos.

Serie (20 cachitos): 600 pesos.

Tres series (boleto completo): mil 800 pesos.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Sin embargo, los premios mayores deben de cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.