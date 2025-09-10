Pensiones para el Bienestar 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar y cómo van los depósitos

La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)

Este mes las Pensiones para el Bienestar comenzaron a distribuir los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para que las y los adultos mayores reciban su quinto depósito del año. Como es costumbre, la repartición se realiza de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante.

Cabe indicar que, los programas que están realizando los pagos son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. Todas brindan apoyos diferentes, pero tienen el mismo objetivo que es ayudar a la población adulta del país más vulnerable.

¿Cómo van los depósitos de la Pensiones para el Bienestar y quiénes faltan de cobrar?

Según el calendario oficial de pagos, las personas que faltan de cobrar el pago son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estos beneficiarios comenzarán a ver reflejado su dinero en los próximos días, por lo que se les recomienda mantenerse al pendiente de la agenda.

Por otra parte, los adultos mayores que ya recibieron el pago de su pensión son aquellos cuya primera letra de la CURP inicia con A, B, C, D, E, F y G.

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las Pensiones para el Bienestar?

Para saber si el pago de alguna de las pensiones ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco o guiarse por el calendario oficial.