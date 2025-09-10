México

Pensiones para el Bienestar 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar y cómo van los depósitos

La distribución de los apoyos comenzó desde el pasado 1 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
La Pensión del Bienestar comenzará
La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)

Este mes las Pensiones para el Bienestar comenzaron a distribuir los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para que las y los adultos mayores reciban su quinto depósito del año. Como es costumbre, la repartición se realiza de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante.

Cabe indicar que, los programas que están realizando los pagos son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. Todas brindan apoyos diferentes, pero tienen el mismo objetivo que es ayudar a la población adulta del país más vulnerable.

Este mes las Pensiones para
Este mes las Pensiones para el Bienestar comenzaron a distribuir los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre

¿Cómo van los depósitos de la Pensiones para el Bienestar y quiénes faltan de cobrar?

Según el calendario oficial de pagos, las personas que faltan de cobrar el pago son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estos beneficiarios comenzarán a ver reflejado su dinero en los próximos días, por lo que se les recomienda mantenerse al pendiente de la agenda.

Por otra parte, los adultos mayores que ya recibieron el pago de su pensión son aquellos cuya primera letra de la CURP inicia con A, B, C, D, E, F y G.

  • Letra A | lunes 1 de septiembre
  • Letra B | martes 2 de septiembre
  • Letra C | miércoles 3 de septiembre
  • Letra C | jueves 4 de septiembre
  • Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre
  • Letra G | lunes 8 de septiembre
  • Letra G | martes 9 de septiembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
  • Letra L | jueves 11 de septiembre
  • Letra M | viernes 12 de septiembre
  • Letra M | lunes 15 de septiembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre
  • Letra P, Q | jueves 18 de septiembre
  • Letra R | viernes 19 de septiembre
  • Letra R | lunes 22 de septiembre
  • Letra S | martes 23 de septiembre
  • Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre
las personas que faltan de
las personas que faltan de cobrar el pago son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las Pensiones para el Bienestar?

Para saber si el pago de alguna de las pensiones ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco o guiarse por el calendario oficial.

Temas Relacionados

Pensiones BienestarPensión del BienestarPensionesPensión Mujeres BienestarAdultos mayoresProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

En un partido de ida y vuelta el tricolor logró el empate cerca del final del encuentro

México y Corea del Sur

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

El hijo de Pepe Aguilar no solo habló de sus diferencias familiares, sino que también se robó la atención por el peculiar accesorio que eligió para su transmisión

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con

Por que suspendieron el servicio momentáneamente de un tramo de la Línea 9 del Trolebús en CDMX

La ruta Villa de Cortés-Apatlaco-Tepalcates presentó algunos retrasos

Por que suspendieron el servicio

Previsión meteorológica del tiempo en Culiacán Rosales para este 10 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión meteorológica del tiempo en

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H, Natanael Cano y

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

ENTRETENIMIENTO

Censuran a Facundo por pedir

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

Una película de Minecraft sigue arrasando en la plataforma de streaming más inesperada

Facundo revela la razón de sus constantes discusiones con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos: “Su ego es tan grande”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

DEPORTES

México y Corea del Sur

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford

Amargo debut para Faby Apache en NXT, quedó eliminada del torneo por el campeonato Speed

Ex rival de Juan Manuel Márquez asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez : “Ni siquiera va a ser una pelea justa”