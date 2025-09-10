La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Este martes por la noche en La Casa de los Famosos México se vivirá una intensa “Noche de Cine” con la proyección de dos películas: La Hora del Desastre y Una Caricia al Corazón, las cuales prometen generar tensión y emociones entre los habitantes. Esta dinámica busca entretener, pero también impulsar estrategias previas a la nominación del miércoles.
Tras la salida de Facundo, Guana encontró la Moneda del Destino y cerró el Cuarto Noche, unificando la convivencia. Además, regresan las micro novelas, que añaden drama y humor al encierro, y se espera la emotiva visita de la mamá de Aarón.
También se espera la continuación de la tradicional prueba para seleccionar al líder de la casa. Además, en medio de emoción y tensión, se anticipa una dinámica de micro‑novelas: recreaciones dramáticas que suelen motivar debates y risas en la convivencia