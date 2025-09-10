México

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alanzas que ocurren dentro del reality más popular de México

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

05:06 hsHoy

Sorpresas y nuevas películas: Lo que se espera en la Noche de Cine

Este martes por la noche en La Casa de los Famosos México se vivirá una intensa “Noche de Cine” con la proyección de dos películas: La Hora del Desastre y Una Caricia al Corazón, las cuales prometen generar tensión y emociones entre los habitantes. Esta dinámica busca entretener, pero también impulsar estrategias previas a la nominación del miércoles.

Tras la salida de Facundo, Guana encontró la Moneda del Destino y cerró el Cuarto Noche, unificando la convivencia. Además, regresan las micro novelas, que añaden drama y humor al encierro, y se espera la emotiva visita de la mamá de Aarón.

05:02 hsHoy

Inicia una nueva noche en La Casa de los Famosos

Este martes por la noche, en La Casa de los Famosos México, se vivirá una intensa “Noche de Cine” donde se proyectarán escenas polémicas protagonizadas por los participantes.

También se espera la continuación de la tradicional prueba para seleccionar al líder de la casa. Además, en medio de emoción y tensión, se anticipa una dinámica de micro‑novelas: recreaciones dramáticas que suelen motivar debates y risas en la convivencia

