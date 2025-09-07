México

La Casa de los Famosos México: Así fue la intensa sexta semana tras la salida de Mariana Botas

Con una casa dividida, heridas abiertas y alianzas cada vez más marcadas, la sexta gala de eliminación promete ser una de las más tensas y decisivas de la temporada

Por Jesús Tovar Sosa

Esta semana en La Casa
Esta semana en La Casa de los Famosos se definirá al sexto eliminado. (IG: @lacasadelosfamososmx)

La sexta semana de La Casa de los Famosos México 2025 arrancó con emociones divididas, estrategias renovadas y una casa cada vez más fragmentada.

La eliminación de Mariana Botas, quinta expulsada del reality, dejó un vacío importante, especialmente en el Cuarto Día, que ahora se encuentra en desventaja numérica frente a Cuarto Noche, lo que intensificó la lucha por la supervivencia dentro de la casa.

El reto del líder y la moneda del destino

El lunes 1 de septiembre se jugó el reto del líder, que esta semana fue una divertida competencia tipo béisbol en la que los participantes debían correr por bases en un mini campo. Los más rápidos fueron Guana, Facundo y Mar, quienes pasaron a la ronda final. Finalmente, Guana se alzó con el liderazgo de la semana y eligió compartir la suite del líder con Facundo, quien fue seleccionado al azar.

Ese mismo día se escondió una nueva moneda del destino, la cual encontró Facundo. Este tuvo la oportunidad de abrir hasta 10 cajas sorpresa con premios ocultos. En su segundo intento, obtuvo la tarjeta que lo obligaba a quedarse con el contenido de su primera caja… que contenía 30 mil pesos en efectivo. Una victoria estratégica que le permitió sumar beneficios sin alterar la dinámica del juego.

Esta semana se definirá quien
Esta semana se definirá quien es el sexto eliminado de la casa. (La Casa de los Famosos México)

Tensiones en aumento: Día vs Noche

La salida de Mariana también exacerbó los conflictos entre Cuarto Día y Cuarto Noche, especialmente después de los posicionamientos del domingo anterior. Se consolidaron enemistades claras como la de Alexis Ayala contra Facundo, y la de Mar Contreras con Dalílah Polanco.

Estas tensiones incluso llevaron a que algunos miembros del Cuarto Día consideraran la auto-nominación como estrategia para colocar a todos en la placa de eliminación. Las emociones están al límite, y cada movimiento cuenta.

Reto presupuestal: “Todo Suma”… pero no tanto

Durante la semana también se jugó la cuarta prueba presupuestal llamada “Todo Suma”, en la que los habitantes debían formar parejas y transportar grandes monedas de cartón como imanes, superando obstáculos.

El esfuerzo fue notable, pero no lograron reunir los puntos suficientes, por lo que solo obtuvieron el 50% del presupuesto semanal. Esto podría traducirse en una semana complicada en cuanto a alimentación y recursos básicos.

Accidente de Dalílah Polanco en el “robo de salvación”

El jueves 4 de septiembre ocurrió un momento preocupante: Dalílah Polanco sufrió una caída durante el reto de salvación. Mientras participaba en el juego del “robo de las fichas”, la actriz perdió el equilibrio al bajar de una plataforma y cayó sobre su brazo, visiblemente adolorida.

Sus compañeros reaccionaron rápidamente y La Jefa ordenó su traslado inmediato al confesionario para recibir atención médica. Más tarde, se confirmó que Dalílah estaba siendo tratada y fuera de peligro, aunque su estado físico dejó incertidumbre sobre su participación en futuros retos.

Los habitantes disfrutaron de su
Los habitantes disfrutaron de su primer fiesta con música en vivo en compañía de El Bogueto y Uzielito Mix. Foto: (Captura de pantalla)

Elaine salva a El Abelito

Tras el accidente y la reanudación de la competencia, Elaine Haro ganó la prueba de salvación y decidió utilizar su privilegio para salvar a El Abelito de la nominación. La decisión se tomó en acuerdo con su equipo del Cuarto Noche, quienes señalaron que Aarón Mercury cedió su lugar en la salvación para beneficiar a su compañero.

Con esto, los nominados definitivos para la gala de eliminación del domingo 7 de septiembre son: Aarón Mercury, Facundo, Shiky y Dalílah Polanco.

Fiesta temática: Cleopatra y Faraones

Para cerrar una semana de tensiones, lesiones y estrategias, los habitantes vivieron una espectacular fiesta temática egipcia, bajo el nombre “Cleopatra y Faraones”. La decoración transportó a los participantes al Antiguo Egipto con esfinges, pirámides y columnas.

El ambiente se encendió con la llegada sorpresa de El Bogueto y Uzielito Mix, quienes ofrecieron un mini concierto en vivo. Canciones como “Vaquero” y “Como cuando no era cantante” pusieron a todos a bailar, brindando un respiro emocional a los famosos.

