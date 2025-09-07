México

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Las advertencias, firmadas por un grupo criminal, exponen presuntos vínculos y pagos ilícitos, mientras autoridades investigan la colocación de los mensajes

Por Aranza Estrada

Los mensajes acusan a José
Los mensajes acusan a José Luis Sarmiento Monje de incumplir acuerdos y advierten represalias letales. (X@Eco1_LVM)

La aparición de dos narcomantas con amenazas explícitas contra el director de la Policía Municipal de Tecate, José Luis Sarmiento Monje, marcó la mañana del sábado 6 de agosto en Tijuana, en Baja California.

De acuerdo con los reportes preliminares, los mensajes, colocados en puntos estratégicos de la ciudad, acusan al funcionario de incumplir supuestos acuerdos y advierten sobre represalias letales.

El primer hallazgo se produjo a las 04:55, cuando una llamada al 911 alertó sobre una manta colgada en el puente peatonal cercano a la agencia de autos Ford, en la vía rápida oriente y calle Tamayo, dentro de la Zona Urbana Río Tijuana.

Las cámaras del C5 no
Las cámaras del C5 no lograron captar a los responsables de colocar las narcomantas. (X @Eco1_LVM)

De acuerdo con el medio especializado Semanarios Zeta, elementos de la Policía Municipal de Tijuana acudieron al sitio y retiraron la lona, que contenía el mensaje:

“DIRECTOR DE TECATE JOSÉ LUIS SARMIENTO CUMPLE LOS ACUERDOS HIJO DE TU PUTA MADRE BIEN QUE RECIBES EL DINERO CADA MES A LA SIGUIENTE TE MUERES POR VOLTEADO ATTE: LA MAÑA”.

Los agentes revisaron las cámaras del C5 con la intención de identificar a los responsables, pero constataron que el alcance de los dispositivos no cubría el área donde se colocó la manta.

Apenas dos horas después, a las 06:05, un nuevo reporte al 911 informó sobre la presencia de otra manta en un puente de la vía rápida oriente, esta vez a la altura de la Clínica 1 del IMSS.

El mensaje dirigido a Sarmiento Monje era idéntico al anterior, lo que refuerza la intencionalidad y coordinación detrás de estas amenazas.

Sarmiento Monje asumió la dirección
Sarmiento Monje asumió la dirección de la Policía de Tecate tras ser aprobado por el Cabildo con 12 votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 5 de marzo de este año, el Cabildo de Tecate aprobó como director de la Policía Municipal a José Luis Sarmiento Monje, con 12 votos a favor, siendo el único candidato propuesto por el alcalde Román Cota tras la salida de Marina Manuela Calderón.

“Sin seguridad no hay turismo, no hay economía y no hay progreso en la ciudad. Es tiempo de apostarle a la seguridad, de recuperar la confianza de la policía municipal en la ciudadanía, de dignificar la función policial, ya que es un sector muy olvidado. Es tiempo de hacer las cosas bien, desde los cimientos, desde abajo”, declaró Sarmiento Monje.

Antes de asumir la dirección, Sarmiento Monje, de 49 años, se desempeñó como comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), jefe de grupo operativo, subcomandante operativo, encargado de la protección a funcionarios en la Zona Costa y comandante del cuerpo de cadetes del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria.

Su llegada a la dirección de seguridad de Tecate coincidió con un proceso de depuración interna. El 7 de enero, 189 policías de la corporación fueron removidos y trasladados a Mexicali para someterse a los Exámenes de Control y Confianza en el C3, aplicados en grupos de 25 agentes.

Dicho medio explicó que, los resultados arrojaron que 100 policías reprobaron por diversas irregularidades, entre ellas, consumo de psicotrópicos, presuntos vínculos con el crimen organizado y adquisición de bienes no acordes con sus declaraciones patrimoniales.

La colocación de las narcomantas y el contenido de sus mensajes, que acusan a Sarmiento Monje de recibir dinero mensualmente y amenazan con su vida, se inscriben en un contexto de presión y riesgo para los mandos policiales que han impulsado procesos de depuración y combate a la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad en Baja California.

