Dos tumbas, la serie de crimen y misterio que cautiva a la audiencia de Netflix México este fin de semana

Cuando su nieta desaparece junto a otra chica en un pueblo de Málaga, Isabel lo arriesga todo para descubrir qué pasó. Crédito: Netflix

La miniserie española Dos Tumbas, estrenada en Netflix el 29 de agosto de 2025, es un thriller de venganza de solo tres episodios creado por Agustín Martínez y escrito por el trío detrás del seudónimo Carmen Mola (Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero).

La trama se centra en Isabel (Kiti Mánver), una abuela que, dos años después de la desaparición de su nieta Verónica y su amiga Marta, ambas de 16 años, decide investigar por su cuenta tras el cierre del caso por falta de pruebas. Lo que comienza como una búsqueda de la verdad se transforma en un viaje de venganza, llevándola a aliarse con Rafael (Álvaro Morte), un mafioso local, y a enfrentarse a secretos oscuros en un pueblo costero de Málaga, ambientado en Frigiliana, Nerja y Torrox.

La serie explora temas de pérdida, justicia y las consecuencias morales de la venganza, inspirándose en obras como Tres anuncios en las afueras, Mare of Easttown y La novia gitana.

Las producciones más populares de Netflix México

1. Merlina

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. Dos tumbas

Cuando su nieta desaparece junto a otra chica en un pueblo de Málaga, Isabel lo arriesga todo para descubrir qué pasó. Con el fin de llegar al fondo del caso, une fuerzas con Rafael, un hombre peligroso que perdió a su hija esa misma noche. (Netflix)

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

3. Mi vida con los chicos Walter

My Life with the Walter Boys. (L to R) Noah LaLonde as Cole, Sarah Rafferty as Katherine in episode 207 of My Life with the Walter Boys. Cr. David Brown/Netflix © 2025

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

4. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Crédito: Netflix

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

5. Rehén

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

6. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

7. Pecados inconfesables

Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo —y venganza— en una aventura con un hombre más joven, hasta que esta se convierte en una lucha peligrosa por sobrevivir. sobrevivir. . Crédito: Netflix Latinoamérica

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

8. Los ríos del destino (Pssica)

Las mejores producciones en Netflix, en EEUU para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

9. Katrina: Contra viento y marea

Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre. Es testimonio de su capacidad de resistencia y una dura llamada a la vigilancia y la preparación en un momento en que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes en todo el mundo.

10. Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales

(NBC)

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ es una serie de televisión estadounidense grabada en Nueva York donde es también principalmente producida. Con el estilo de la original Ley y Orden’ los episodios son usualmente “sacados de los titulares” o basados libremente en verdaderos asesinatos que han recibido la atención de los medios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.