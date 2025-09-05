México

Adela Micha rompe el silencio: ¿hubo trato con Pepe Aguilar ni 1 millones de dólares por entrevista con Nodal?

La periodista enfrentó los rumores que surgieron en su contra por su charla con el famoso cantante

Por Adriana Castillo

(YT: La Saga)
(YT: La Saga)

Christian Nodal está envuelto en controversia por una entrevista que concedió a Adela Micha. Y es que por primera vez contó, con fechas exactas, cómo habría sido su rompimiento con Cazzu y cómo habría comenzado su relación con Ángela Aguilar.

Sin embargo, el intérprete de regional mexicano no es el único personaje en el ojo público, pues también surgieron señalamientos en contra de la periodista debido a que obtuvo la exclusiva.

Entre los rumores que circularon en redes sociales en contra de Adela Micha destacan aquellos sobre un presunto acuerdo con Pepe Aguilar, así como la supuesta cifra millonaria que habría ganado por publicar la charla en su canal de YouTube.

La periodista aseguró que entrevistó al esposo de Ángela Aguilar por un interés genuino |YT: La Saga

Adela Micha niega acuerdo con Pepe Aguilar

La periodista rompió el silencio sobre las especulaciones que surgieron en su contra a raíz de su entrevista a Christian Nodal; sin profundizar en detalles, aseguró que su charla fue amena y negó que ésta estuviera vinculada con un presunto acuerdo con Pepe Aguilar.

“También estaban diciendo que me ordenó Pepe, a mí Pepe Aguilar, pues ni que me pagara él”, comentó la periodista en su programa ‘Me lo dijo Adela’.

De esta manera, negó la existencia de su supuesto pacto con el patriarca de la dinastía Aguilar.

El sonorense apareció cantando con
El sonorense apareció cantando con su suegro, Pepe Aguilar. (@nodal)

No obstante, Adela Micha confesó que sí existió un acuerdo de palabra con Christian Nodal.

“El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue “¿hablamos de todo, no?“, comentó y supuestamente el cantante respondió con un contundente sí: “Nodal conmigo se portó como un caballero. Pedí una entrevista, me dio la entrevista, fijamos la hora, llego puntual, yo llegué puntual e hicimos la entrevista”.

Adela Micha desmiente haber ganado un MMD por su entrevista con Nodal

La periodista también abordó en su programa las especulaciones sobre la supuesta cantidad de dinero que Nodal le habría ofrecido para que no publicara la entrevista.

“Para nada, nunca más volví a hablar con Nodal”, respondió Micha.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Eso no fue todo, la periodista también desmintió haber ganado un millón de dólares por publicar la entrevista en su canal de YouTube La Saga.

“Luego también salieron a decir que hice un millón de dólares, ojalá”, dijo.

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar

La periodista también defendió a Ángela Aguilar de la ola de hate que existe en redes sociales en su contra por su romance con Nodal.

En entrevista con Adela Micha,
En entrevista con Adela Micha, Ángela Aguilar insinuó que su sobrina llevaba su nombre en honor a ella. (La saga / YouTube)

Las redes sociales tratan muy mal a esa joven que, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. A mí me parece que es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito, es una jovencita. Ella me contó que había sido una situación muy difícil, que estaba deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy duros”, comentó la periodista.

Adela MichaChristian NodalPepe AguilarÁngela AguilarCazzumexico-entretenimiento

