La Casa de los Famosos México: Guana se convirtió en el líder de la sexta semana

Mariana Botas llega al foro para presenciar la gala de la noche en donde los habitantes competirán por el liderazgo de la semana.

Los participantes disputaron un reto de béisbol para ganar el liderato, la inmunidad y sus beneficios. Guana y Facundo de cuarto Día, junto a Mar Contreras de la habitación Noche, avanzaron como finalistas tras una competencia entre ambos grupos.

Este lunes 1 de septiembre La Jefa anunción una nueva “moneda del destino”. Los famosos buscaron por toda la casa, hasta que Facundo fue quién la encontró en la suite .

Tras un reñido enfrntamiento, Guana se convirtió en el líder de la semana en La Casa de los Famosos México. El actor ganó inmunidad frente a la próxima nominación. El azar jugó a su favor, ya que tuvo la oportunidad de subir a Facundo a la suite.

