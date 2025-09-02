México

La Casa de los Famosos México: Guana se convirtió en el líder de la sexta semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

En pocas líneas:

    05:41 hsHoy

    Tras un reñido enfrntamiento, Guana se convirtió en el líder de la semana en La Casa de los Famosos México. El actor ganó inmunidad frente a la próxima nominación. El azar jugó a su favor, ya que tuvo la oportunidad de subir a Facundo a la suite.

    05:12 hsHoy

    Este lunes 1 de septiembre La Jefa anunción una nueva “moneda del destino”. Los famosos buscaron por toda la casa, hasta que Facundo fue quién la encontró en la suite.

    (Captura de pantalla YouTube)
    (Captura de pantalla YouTube)
    05:10 hsHoy

    Los participantes disputaron un reto de béisbol para ganar el liderato, la inmunidad y sus beneficios. Guana y Facundo de cuarto Día, junto a Mar Contreras de la habitación Noche, avanzaron como finalistas tras una competencia entre ambos grupos.

    05:04 hsHoy

    Mariana Botas llega al foro para presenciar la gala de la noche en donde los habitantes competirán por el liderazgo de la semana.

