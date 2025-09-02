México

Cómo reducir el desperdicio y cuidar tu dinero: consejos de PROFECO para un consumo más consciente

Aprender a consumir de manera consciente no solo protege tu bolsillo, sino que también contribuye a un estilo de vida más sostenible

Por Lorna Huitrón

Aprender a consumir de manera consciente no solo protege tu bolsillo, sino que también contribuye a un estilo de vida más sostenible

En la vida cotidiana, muchas decisiones de consumo parecen inofensivas, pero pueden generar un impacto silencioso y costoso en nuestras finanzas personales y en el medio ambiente.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en México, durante 2023, se desperdiciaron más de 90 kilos de alimentos por persona. Esto no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un desperdicio de recursos que nunca cumplieron su propósito.

El consumismo moderno está lleno de paradojas: comprar por impulso, adquirir productos innecesarios o no aprovechar lo que ya tenemos son prácticas comunes que afectan nuestro bolsillo y generan residuos.

Alimentos que caducan sin ser consumidos, bolsas de ensalada sin abrir, frutas olvidadas o restos de comida a domicilio terminan en la basura, llevando consigo dinero y recursos desperdiciados. Una estrategia sencilla y efectiva para reducir estos gastos es aprovechar los productos que ya tenemos antes de comprar más.

El desperdicio de alimentos en México supera los 90 kilos por persona al año, un gasto silencioso que afecta tanto tu bolsillo como el medio ambiente

Cómo el empaque excesivo incrementa tus gastos

El empaque excesivo también contribuye al gasto innecesario. Muchos consumidores se sienten atraídos por envases vistosos o llamativos, que elevan el precio sin aportar un valor real al producto. Elegir artículos con menos empaque o versiones rellenables no solo genera menos residuos, sino que también representa un ahorro económico.

Asimismo, los productos desechables como vasos de café, servilletas, toallitas o botellas de agua, aunque prácticos, implican un gasto recurrente. Apostar por alternativas reutilizables es una inversión inteligente que protege tanto el medio ambiente como el bolsillo.

La importancia del consumo consciente

Ser consciente de lo que consumimos es un acto de responsabilidad financiera y ecológica. Cada decisión de compra puede ayudar a equilibrar lo que gastamos, lo que usamos y lo que realmente necesitamos. La correcta gestión de nuestros recursos y la disposición final de los desechos son pasos fundamentales para mitigar el impacto ambiental y fomentar hábitos de consumo más sostenibles.

El desperdicio de alimentos en México supera los 90 kilos por persona al año, un gasto silencioso que afecta tanto tu bolsillo como el medio ambiente

Cinco acciones para un consumo más responsable

Para fomentar un consumo más consciente, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomienda seguir cinco acciones clave:

  1. Realizar un diagnóstico de la basura que generamos.
  2. Comprar con intención y no por impulso.
  3. Comparar opciones más sostenibles y duraderas.
  4. Darle una segunda vida a los productos que ya tenemos.
  5. Cuestionarnos antes de desechar algo si realmente lo necesitaremos.

Adoptar estos hábitos no solo ayuda a reducir gastos innecesarios, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente y a una vida más equilibrada. En un contexto donde cada peso cuenta y cada recurso es valioso, el consumo consciente se convierte en una herramienta poderosa para cuidar el dinero y proteger el planeta.

