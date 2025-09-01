México

Mauricio Tabe acusa a Noroña de “hipocresía” y “abuso de poder”

El alcalde de Miguel Hidalgo criticó la gestión de Fernández Noroña en el Senado

Por Merary Nuñez

Guardar
Tabe denuncia contradicciones en Morena
Tabe denuncia contradicciones en Morena por adquisición de propiedades millonarias. |CRÉDITO: Jesús Aviles | Infobae México

A través de su cuenta de ‘X’, Mauricio Tabe Echartea, jefe delegacional de Miguel Hidalgo, criticó la gestión de Gerardo Fernández Noroña durante su periodo como presidente del Senado.

Señaló que dicho periodo evidenció un ambiente marcado por “mentiras, fomento de la violencia al interior del Senado y actos de abuso de poder”.

Tabe calificó a Noroña como “el reflejo de la hipocresía de Morena”, y denunció que, aunque su partido defiende discursos de austeridad, algunos de sus dirigentes adquieren propiedades valuadas en USD 12 millones en Tepoztlán.

Las propiedad de Noroña causa polémica

El comentario de Tabe ocurre luego de que se hicieran públicas diversas controversias sobre la actuación interna de Morena en la Cámara Alta y la adquisición de inmuebles por parte de miembros del partido.

Gerardo Fernández Noroña, confirmó la adquisición de una casa valuada en 12 millones de pesos en el municipio de Tepoztlán, estado de Morelos.

El legislador afirmó que la operación quedó registrada en su declaración patrimonial, la cual es de acceso público.

Frente a las críticas recibidas, Fernández Noroña detalló que la adquisición se realizó mediante un crédito hipotecario.

Explicó que reside en la vivienda desde hace cinco años y que inició el proceso de compra formal hace uno, cubriendo el pago del crédito con su salario como senador y con ingresos obtenidos a través de su canal de YouTube.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube yo estoy pagando mi crédito, una casa que compré a crédito”, afirmó.

La residencia ha sido escenario de varias transmisiones en vivo realizadas por el propio Fernández Noroña. En enero de 2022, el legislador presentó en video el interior del inmueble, ubicado en un terreno con jardín y espacios exteriores en la zona de Tepoztlán.

El senador también manifestó que, a pesar de su activismo político y su compromiso con las causas sociales, no considera incompatible vivir en una casa de esas características.

“Reitero, resulta que tienes que vivir en una choza con piso de tierra porque si no no puedes estar con el pueblo comprometido”, dijo durante una de sus transmisiones.

El presidente Municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz, señaló al senador Noroña de incumplimiento con el pago de impuestos por su casa, misma que no está registrada en el catastro municipal, lo que implicaría la omisión de este gravamen.

A través de su cuenta oficial de X, el senador de Morena rechazó los señalamientos. “El alcalde deTepoztlán es un incompetente, yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial", escribió Fernández Noroña.

Mauricio TabeFernández NoroñaTepoztlánMorenamexico-noticias

