Congreso de CDMX recibe informe de Clara Brugada entregado por César Cravioto, funcionario capitalino

CRÉDITO: X(Congreso_CdMex)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina instruyó a César Arnulfo Cravioto Romero para entregar el Primer Informe de Gobierno ante el Congreso local.

Brugada afirmó, desde su cuenta en la plataforma ‘X’, que este documento “Refleja el trabajo de un gobierno honesto que usa el dinero del pueblo para el pueblo”, adelantó los ejes temáticos que se encuentran en el informe: obras, educación, salud, movilidad, entre otros.

César Cravioto, quien, en representación de la jefa de Gobierno, presentó el informe ante la Mesa Directiva del órgano legislativo local este lunes 1° de septiembre.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México afirmó: “Acudo a esta soberanía, en nombre y representación de la jefa de Gobierno, para entregar el Primer Informe, que da cuenta del estado de la administración pública. Además de cumplir una obligación constitucional, esta entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas”.

La ceremonia se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos, con la presencia de legisladores y funcionarios, quienes recibieron el documento que detalla los avances y retos del gobierno capitalino durante el primer periodo de gestión de Brugada.

¿Qué incluye el documento?

El programa 'Desde la Cuna' va dirigido a bebés de 0 a mil días de nacidos en la Ciudad de México. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

En el contenido del informe, Clara Brugada abordó los temas prioritarios de su administración.

Entre los puntos destacados se encuentran las estrategias implementadas en materia de seguridad, los avances en movilidad urbana y el fortalecimiento de los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

El documento también incluyó información sobre el estado de las finanzas públicas, la gestión de servicios urbanos y las acciones emprendidas para mejorar la calidad de vida en la capital. Cada uno de estos temas refleja las líneas de acción que la jefa de Gobierno ha definido como centrales para su mandato.

Fecha en la que Brugada presenta el primer informe de su mandato

REUTERS/Henry Romero

Cravioto Romero anunció que la jefa de Gobierno se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México el 12 de octubre para entregar su informe.

Señaló además que, después de esa fecha, los miembros del gabinete estarán disponibles para comparecer cuando se les convoque a profundizar en los detalles del informe.