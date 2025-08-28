México

La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

15:15 hsHoy

La campaña Hecho en México va muy bien, cada vez son más las empresas interesadas.

Ha habido un aumento en el consumo de productos mexicanos, ha habido un repunte en el consumo de textiles, calzado, juguetes y mueblería, entre otros.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)
15:07 hsHoy

¿Cuál es el fin?

A los jóvenes interesados en incursionar en la política, la mandataria les dijo que la política es la vía pacífica para la transformación, estar cerca de la gente, querer transformar el país, no tiene que ver con una carrera para ser legislador sin objetivos.

Quienes quieran hacerlo no deben pensar en un beneficio personal o en la fama, sino ¿Para qué quieres hacer política?

Nosotros la concebimos para el bienestar de la gente, es la mejor vía de transformación. No es solo sentarse en un curul.

15:07 hsHoy

Sobre las acusaciones y órdenes de aprensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la FGR es quien debe determinarlo.

15:07 hsHoy

Estamos esperando que EEUU emita los acuerdos para cobrar los impuestos de los envíos por paquetería menores a 800 dólares, para reiniciar los envíos de Correos de México, en todo el mundo está suspendido, aún no está definido.

14:57 hsHoy

Acuerdos complementarios

Acerca de los acuerdos logrados con autoridades y empresarios brasileños, el titular de Economía informó que se firmaron memorándums de entendimiento para el sector automotriz -reglas de origen, así como del sector agroalimentario, salud, energéticos -biocombustibles-, y energéticos.

No se planteó un acuerdo de libre comercio con Brasil, aseveró.

Hoy a las 12 horas se reunirá la mandataria con las autoridades y empresarios para tratar temas complementarios para ambas naciones, dijo la presidenta.

Foro de entendimiento México-Brasil, SRE.
Foro de entendimiento México-Brasil, SRE. Cortesía Javier Lira Otero.
14:56 hsHoy

Sobre supuestas irregularidades -prestanombres- por la propiedad del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, la mandataria se comprometió a revisar el asunto.

Soccer Football - Friendly international
Soccer Football - Friendly international - Mexico v Valencia - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - October 12, 2024 General view outside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero
14:33 hsHoy

Itinerario de la Independencia

  • El lunes 15 de septiembre no habrá conferencia del Pueblo.
  • A las 11 horas se dará el informe con la presencia de invitados de todos los sectores.
  • A las 22 horas acudirá a la toma de protesta protocolaria de la Suprema Corte, anunció la mandataria.
14:33 hsHoy

País de libertades

Del supuesto cerco mediático en contra de la oposición señalado por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, tras las agresiones en la sesión parlamentaria del Senado de la República, la titular del Ejecutivo preguntó a quién o a quiénes a perseguido el gobierno.

México es un país de libertades, no creo que con su actitud tenga muchos seguidores, agregó.

La presidenta también condenó la agresión que sufrió un trabajador del Senado, Emiliano González, quien fue agredido y amenazado.

A quién se persigue, Claudia Sheinbaum
A quién se persigue, Claudia Sheinbaum
14:33 hsHoy

En caso de que se devuelva dinero por parte del narcotraficante “El Mayo” Zambada, debe haber un resarcimiento al país, reiteró la mandataria.

14:33 hsHoy

Sacando el cobre

Lo que ocurrió muestra lo que es el PRIAN, dijo la mandataria sobre las agresiones ocurridas en la sesión parlamentaria del Senado de la República entre el legislador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Se trata de una escena muy autoritaria.

Hay una contradicción porque ellos dicen que somos un gobierno autoritario, pero su actitud es eso, lo que pasó muestra lo que son, un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado o debatido, es muy lamentable.

Eso es otra cosa (...) no me voy a meter en ese tema, dijo acerca del desafuero, pero hay que ver quiénes son y cómo se comportan y por otro lado la hipocresía.

Aseguró que sí hay condiciones para legislar y tienen que tranquilizarse los ánimos.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

