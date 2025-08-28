La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Ha habido un aumento en el consumo de productos mexicanos, ha habido un repunte en el consumo de textiles, calzado, juguetes y mueblería, entre otros.

La campaña Hecho en México va muy bien, cada vez son más las empresas interesadas.

Nosotros la concebimos para el bienestar de la gente, es la mejor vía de transformación. No es solo sentarse en un curul.

Quienes quieran hacerlo no deben pensar en un beneficio personal o en la fama, sino ¿Para qué quieres hacer política?

A los jóvenes interesados en incursionar en la política, la mandataria les dijo que la política es la vía pacífica para la transformación, estar cerca de la gente, querer transformar el país, no tiene que ver con una carrera para ser legislador sin objetivos.

Sobre las acusaciones y órdenes de aprensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la FGR es quien debe determinarlo.

Estamos esperando que EEUU emita los acuerdos para cobrar los impuestos de los envíos por paquetería menores a 800 dólares, para reiniciar los envíos de Correos de México, en todo el mundo está suspendido, aún no está definido.

Hoy a las 12 horas se reunirá la mandataria con las autoridades y empresarios para tratar temas complementarios para ambas naciones, dijo la presidenta.

No se planteó un acuerdo de libre comercio con Brasil, aseveró.

Acerca de los acuerdos logrados con autoridades y empresarios brasileños, el titular de Economía informó que se firmaron memorándums de entendimiento para el sector automotriz -reglas de origen, así como del sector agroalimentario, salud, energéticos -biocombustibles-, y energéticos.

Sobre supuestas irregularidades -prestanombres- por la propiedad del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, la mandataria se comprometió a revisar el asunto.

A las 22 horas acudirá a la toma de protesta protocolaria de la Suprema Corte, anunció la mandataria.

A las 11 horas se dará el informe con la presencia de invitados de todos los sectores.

El lunes 15 de septiembre no habrá conferencia del Pueblo.

La presidenta también condenó la agresión que sufrió un trabajador del Senado, Emiliano González , quien fue agredido y amenazado.

México es un país de libertades, no creo que con su actitud tenga muchos seguidores, agregó.

Del supuesto cerco mediático en contra de la oposición señalado por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, tras las agresiones en la sesión parlamentaria del Senado de la República, la titular del Ejecutivo preguntó a quién o a quiénes a perseguido el gobierno.

En caso de que se devuelva dinero por parte del narcotraficante “El Mayo” Zambada, debe haber un resarcimiento al país, reiteró la mandataria.

Lo que ocurrió muestra lo que es el PRIAN, dijo la mandataria sobre las agresiones ocurridas en la sesión parlamentaria del Senado de la República entre el legislador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Se trata de una escena muy autoritaria.

Hay una contradicción porque ellos dicen que somos un gobierno autoritario, pero su actitud es eso, lo que pasó muestra lo que son, un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado o debatido, es muy lamentable.

Eso es otra cosa (...) no me voy a meter en ese tema, dijo acerca del desafuero, pero hay que ver quiénes son y cómo se comportan y por otro lado la hipocresía.

Aseguró que sí hay condiciones para legislar y tienen que tranquilizarse los ánimos.