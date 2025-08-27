Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 27 de agosto

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 27 de agosto

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; así como lluvias fuertes en Sonora. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con divergencia, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de la onda tropical núm. 25 que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y noreste del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Se prevé que la onda tropical núm. 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar México. A su vez, la onda tropical núm. 26 avanzará gradualmente sobre sureste del territorio mexicano y en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.

Finalmente, la circulación y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en su costa occidental. Juliette se alejará gradualmente de costas mexicanas, por lo que se prevé que durante las primeras horas del miércoles deje de afectar al país.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (este), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (oeste) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.