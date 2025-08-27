México

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 27 de agosto

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 27 de agosto

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; así como lluvias fuertes en Sonora. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con divergencia, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de la onda tropical núm. 25 que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y noreste del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Se prevé que la onda tropical núm. 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar México. A su vez, la onda tropical núm. 26 avanzará gradualmente sobre sureste del territorio mexicano y en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.

Finalmente, la circulación y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en su costa occidental. Juliette se alejará gradualmente de costas mexicanas, por lo que se prevé que durante las primeras horas del miércoles deje de afectar al país.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (este), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (oeste) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Tras exoneración de Pío López Obrador, revelan nuevo video de David León entregando dinero para campaña de Morena en Chiapas

El clip exhibe la entrega de recursos en efectivo presuntamente enviados por el entonces gobernador Manuel Velasco al general José Antonio Moreno Alvarado

Tras exoneración de Pío López

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Clima del 26 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Clima del 26 de agosto

Los mejores perfumes para caballero este otoño-invierno 2025, según la IA

En la temporada más fría del año, mucho hombre buscan las mejores opciones para dejar su marca a través de la experiencia olfativa

Los mejores perfumes para caballero

Beca Rita Cetina 2025: Fecha exacta de cuándo inicia el registro para estudiantes de secundaria

La beca confirmó la nueva etapa para que estudiantes interesados en el apoyo de mil 900 pesos se registren

Beca Rita Cetina 2025: Fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan en EEUU a líderes

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según experto en seguridad

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola brilla junto a

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

Gala Montes culpa a Adrián Marcelo y a su mamá de la baja venta de boletos para sus conciertos

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta