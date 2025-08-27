México

Beca Benito Juárez: por qué tardan en caer los pagos de nuevo ingreso en media superior

Este beneficio económico cubre a todas y todos los estudiantes de bachillerato

Por Mariana L. Martínez

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)

Miles de estudiantes comenzarán su primer semestre de bachillerato en septiembre, todos son beneficiarios de la Beca Benito Juárez de nivel medio superior; sin embargo, la primera dispersión podría demorarse en llegar.

Inicialmente, los estudiantes de nuevo ingreso en Prepa o CCH de la UNAM, Colegio de Bachilleres, CONALEP, CECyT y otras escuelas deben esperar a tener su tarjeta, la cual se entrega en el plantel o en sedes previamente designadas.

Aunque el dinero de la beca se deposita a mes vencido, es importante tomar en cuenta que julio y agosto no se contemplan dentro de la Beca Benito Juárez debido al periodo vacacional, por lo que únicamente se toma en cuenta 10 meses de este beneficio.

El próximo mes de septiembre, el programa Beca Benito Juárez abrirá un nuevo periodo de inscripciones dirigido a estudiantes de nivel preparatoria que deseen incorporarse al sistema de apoyos económicos del Gobierno de México. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) ha anunciado que los futuros beneficiarios deberán cumplir con un procedimiento específico para recibir su tarjeta bancaria, elemento indispensable para acceder a los recursos.

Los interesados en ingresar a la Beca Benito Juárez tendrán que digitalizar algunos documentos (X@BecasBenito)

Durante el ciclo escolar 2025, cada estudiante inscrito en la Beca Benito Juárez recibirá 1900 pesos de manera bimestral, distribuidos a lo largo de los 10 meses que comprende el periodo lectivo.

Los meses de julio y agosto quedan excluidos de este esquema de pagos, ya que corresponden al receso vacacional. El objetivo central de esta iniciativa consiste en reducir la brecha social entre los jóvenes que cursan la preparatoria en escuelas públicas y facilitar la permanencia y conclusión de sus estudios.

La CNBBBJ ha precisado que, aunque los estudiantes sean menores de edad, la tarjeta del Banco Bienestar se emitirá a su nombre y será indispensable que ellos mismos la reciban y gestionen el cobro de la beca. La dependencia ha comunicado: “Aunque seas menor de edad y tu mamá, papá, tutora o tutor te acompañen a recoger tu tarjeta del Banco Bienestar, esta estará a tu nombre, por lo que debes ser tú quien la reciba y cobre la beca”.

Hasta la fecha, las autoridades no han publicado los lineamientos detallados ni han definido las fechas exactas para la apertura y cierre del registro. No obstante, han recomendado a los interesados preparar con anticipación la documentación requerida para agilizar el proceso en cuanto se habilite el sistema de inscripciones.

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el trámite, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha puesto a disposición el número telefónico 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (horario del centro de México), además de sus canales oficiales en redes sociales.

